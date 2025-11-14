Холанд купил бургеры на всю команду после победы Норвегии над Эстонией
Холанд купил бургеры на всю команду после матча сборной Норвегии.
Эрлинг Холанд поощрил сборную Норвегии после победы над Эстонией (4:1).
Норвежская сборная приблизилась к выходу на ЧМ-2026, но еще не гарантировала себе участие в финальной стадии. Италии, идущей второй в таблице, надо обыграть Норвегию с разницей в 9 голов, чтобы напрямую выйти на турнир.
После матча камеры засняли, как Холанд в экипировке сборной нес пакеты с бургерами, которые забрал у курьера, в раздевалку. Всего команда получила около 70 бургеров.
«Сильный поступок капитана!» – сказал норвежский хавбек Сандер Берге.
