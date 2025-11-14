  • Спортс
  • Италии надо обыграть Норвегию с разницей в 9 голов, чтобы напрямую выйти на ЧМ-2026. Итальянцы пропустили два предыдущих турнира
87

Сборная Италии сохранила теоретические шансы выйти на ЧМ-2026 напрямую.

Сборной Норвегии не удалось напрямую выйти на ЧМ-2026 заранее.

Команда Столе Сольбаккена в 7-м туре отборочного этапа разгромила Эстонию (4:1). Теперь у нее 21 очко при 33 забитых и 4 пропущенных голах.

Италия дважды забила Молдове в конце игры и сохранила трехочковое отставание от норвежцев. У команды Дженнаро Гаттузо 18 баллов, 20 голов в ее пользу и 8 – в пользу ее соперников.

Итальянцы и норвежцы встретятся в Милане 16 ноября. Для выхода на ЧМ напрямую хозяевам нужно будет победить с разницей в 9 голов. Последние два турнира Италия пропустила.

Третьим в группе I идет Израиль (9 очков), четвертой – Эстония (4), пятой – Молдова (1).

Опубликовал: Александр Суряев
