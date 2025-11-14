Уэсли Снейдер: «Реал», не купив Холанда, поступил правильно – Мбаппе стал настоящим форвардом. Сейчас он лучше именно как нападающий, чем как левый вингер»
Уэсли Снейдер: «Реал» поступил правильно, не подписав Холанда.
Уэсли Снейдер заявил, что с наличием Килиана Мбаппе у «Реала» больше нет необходимости подписывать Эрлинга Холанда.
«Я думаю, что «Реал» поступил правильно, не подписав Холанда.
Был момент, когда они еще верили в то, чтобы поставить Мбаппе слева, а Холанда – нападающим, но я думаю, что сейчас ситуация намного лучше, потому что, для меня, Мбаппе превратился в настоящего нападающего.
То, как он располагается как нападающий, – уникально, и я думаю, что сейчас он намного лучше именно как нападающий, чем как левый вингер, поэтому больше нет смысла подписывать Холанда. Это отличная новость для «Манчестер Сити»!» – сказал бывший полузащитник «Реала».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: As
