  • Мостовой о тренерской работе: «Никто не звонил, никому не нужен пока. Хочется приносить пользу нашему футболу, а не как некоторые»
Бывший полузащитник сборной России, «Спартака» и «Сельты» Александр Мостовой сообщил, что ему еще не поступало предложений о работе тренером.

– Вас кто-нибудь звал на работу в последнее время?

– Никто не звонил, значит, никому не нужен пока. Не расстраиваюсь, просто хочется если работать, то приносить пользу нашему футболу, а не как некоторые, – сказал Мостовой. 

В прошлом году Мостовой прошел стажировку в московском «Динамо» и завершил обучение в Академии РФС. Весной он получил тренерскую лицензию категории «А».

