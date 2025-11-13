Мостовой о товарищеских играх сборной: «Нам, прошедшим настоящую школу выживания, уже приелись. Все ловят хайп, вчера в раздевалку пускали журналистов, хотя в официальной игре им сказали бы: пошли вы»

Александр Мостовой: надоели товарищеские игры сборной.

Александра Мостового не радуют товарищеские матчи сборной России.

«Сейчас выбора нет особо, с кем нам играть. За эти долгие годы поднадоели товарищеские игры. Нам, как спортсменам, которые прошли настоящую школу выживания, уже приелось это. Правильно, что играем, но хочется официальных матчей. Ну выиграем, проиграем или ничья – какая вообще разница.

Вчера даже в раздевалку пускали журналистов, камеры. Комментаторы все восторгались, как здорово, что у нас такая открытая сборная. Да никогда бы не пустили эти камеры и телевидение, если бы играли официальные матчи! Если бы это была решающая игра отбора, где надо железно брать три или хотя бы одно очко, сказали бы тогда: пошли вы.

А на этих играх показывают, какие у тех футболки классные, какие бутсы, все обнимаются, целуются. Все в соцсетях. Но ничего не сделаешь, все ловят хайп, всем он нужен сильно, что поделать», – отметил экс-хавбек сборной России.