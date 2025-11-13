  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Мостовой о товарищеских играх сборной: «Нам, прошедшим настоящую школу выживания, уже приелись. Все ловят хайп, вчера в раздевалку пускали журналистов, хотя в официальной игре им сказали бы: пошли вы»
3

Мостовой о товарищеских играх сборной: «Нам, прошедшим настоящую школу выживания, уже приелись. Все ловят хайп, вчера в раздевалку пускали журналистов, хотя в официальной игре им сказали бы: пошли вы»

Александр Мостовой: надоели товарищеские игры сборной.

Александра Мостового не радуют товарищеские матчи сборной России.

«Сейчас выбора нет особо, с кем нам играть. За эти долгие годы поднадоели товарищеские игры. Нам, как спортсменам, которые прошли настоящую школу выживания, уже приелось это. Правильно, что играем, но хочется официальных матчей. Ну выиграем, проиграем или ничья – какая вообще разница.

Вчера даже в раздевалку пускали журналистов, камеры. Комментаторы все восторгались, как здорово, что у нас такая открытая сборная. Да никогда бы не пустили эти камеры и телевидение, если бы играли официальные матчи! Если бы это была решающая игра отбора, где надо железно брать три или хотя бы одно очко, сказали бы тогда: пошли вы.

А на этих играх показывают, какие у тех футболки классные, какие бутсы, все обнимаются, целуются. Все в соцсетях. Но ничего не сделаешь, все ловят хайп, всем он нужен сильно, что поделать», – отметил экс-хавбек сборной России.

«Спартак» убрал Станковича. Правильно?33435 голосов
ДаСпартак
НетДеян Станкович
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Советский спорт»
logoАлександр Мостовой
logoСборная Перу по футболу
logoСоветский спорт
logoСборная России по футболу
товарищеские матчи (сборные)
телевидение
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Мостовой об Овечкине: «Когда вспоминаешь его, не только Россия, вся планета Земля должна переворачиваться. Его рекорд на наш век уже точно никто не побьет»
вчера, 16:46
Мостовой о матче с Перу: «Смотрел одним глазом, интереса никакого к этим матчам. Проиграют или выиграют – что дальше? Разве что устроить концерт, чтобы порадовать болельщиков»
вчера, 10:19
Александр Мостовой: «Хотел бы быть в «Спартаке». Но я закончил 20 лет назад, и даже намека на это не было. Если позовут – пойду»
вчера, 07:15
Главные новости
Товарищеские матчи. Аргентина в гостях у Анголы, Япония сыграет с Ганой
31 минуту назад
Удаление Роналду за удар локтем, Мбаппе вывел Францию на ЧМ, ни одного игрока СКА в сборной Ротенберга, Кержаков может догнать Дзюбу по голам в сборной и другие новости
сегодня, 04:10
Аршавин о номинации Алеррандро на премию Пушкаша: «Никогда бы не поверил, что он может такой гол забить. После этого мяча ЦСКА его и взял, мне кажется»
сегодня, 03:56
Куртукова об исполнении гимна на матче Россия – Перу: «Был мандраж, тряслись руки на таком большом стадионе, как «Газпром Арена». В «Лужниках» такого не было»
сегодня, 03:42
Андрей Канчельскис: «Карпину надо определиться — либо «Динамо», либо сборная. На два фронта тяжело распыляться»
сегодня, 03:13
Соболев о жизни в Томске при зарплате 13 тысяч: «Не сказал бы, что тяжело. Жили год на свадебные 80 тысяч. Еще родители чуть помогали»
сегодня, 02:52
Рубен Невеш о 0:2 с Ирландией: «Португалии тяжело играть против команд с низким блоком. Давайте сосредоточимся на следующем матче и пробьемся на ЧМ»
сегодня, 02:20
Гурцкая о Карпине в «Динамо»: «Ни один игрок не стал лучше, все зоны проваливаются, неплохие футболисты выглядят ужасно. Не устраивает его работа как тренера, он не даст результат»
вчера, 23:00
Хэмилтон предпочел Месси Роналду и назвал Винисиуса и Неймара любимыми футболистами
вчера, 22:59
Мбаппе о 400 голах за карьеру: «Людей это не впечатляет, надо еще 400. 1000 голов Роналду – это нереально, но надо стремиться к нереальному, у нас только одна карьера»
вчера, 22:54
Ко всем новостям
Последние новости
Квалификация ЧМ-2026. Германия в гостях у Люксембурга, Нидерланды против Польши, Хорватия примет Фареры
14 минут назад
Директор «Факела»: «Воронеж — самый футбольный город страны. Надеюсь, бюджет на трансферы будет выше, чем в предыдущие сезоны»
49 минут назад
Анчелотти считает, что Алонсо преуспеет с «Реалом»: «Вижу солидную команду, особенно в обороне, и очень сильную в атаке. Мбаппе отлично справляется, Беллингем вернулся»
сегодня, 04:39
Парфенов об отставке из «Торпедо»: «Опытные пацаны переспросили: «Шутишь, что ли?» Еще даже первый круг не закончился, а уже четвертая смена тренера... За три месяца!»
сегодня, 04:22
Вратарь «Ростова» Ятимов: «Сборная Таджикистана должна быть на чемпионате мира лет через 20»
сегодня, 03:27
Дешам о Мбаппе: «Франция всегда будет сильнее, если он в составе. Килиан не только отличный игрок, но и умеет сплотить всех»
сегодня, 02:37
Ребров о 0:4 с Францией: «Моменты с пенальти были ключевыми. Украина была сильна в первом тайме, но во втором не смогла это повторить»
сегодня, 02:03
Тренер Ирландии о 2:0 с Португалией: «Решили играть низким блоком. Против команды с таким индивидуальным мастерством невозможно перекрыть все зоны»
сегодня, 01:47
Тухель о 2:0 с Сербией: «Первый тайм очень понравился, но после перерыва прессинг удавался Англии уже не так хорошо»
сегодня, 01:33
Дешам о выходе Франции на ЧМ: «Сделали сегодня то, что должны были. Гордимся собой»
сегодня, 01:19