Тихонов о пиве на стадионах: «Положительно отношусь, пусть выпивают. Ездил по всему миру и нигде не видел запрета на напитки»

Александр Тихонов о пиве на стадионах: положительно отношусь, пусть выпивают.

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов поддерживает возвращение пива на стадионы.

«Слава богу, я объездил огромное количество стадионов по всему миру и нигде не видел запрета на напитки. Возможно, крепкое не купишь, а пиво везде продается.

Может быть, надо было отдать это не Госдуме, а министерству спорта? А вообще, я положительно отношусь к этому, пусть выпивают пиво», – сказал Тихонов.

