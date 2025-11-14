Тихонов о пиве на стадионах: «Положительно отношусь, пусть выпивают. Ездил по всему миру и нигде не видел запрета на напитки»
Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов поддерживает возвращение пива на стадионы.
«Слава богу, я объездил огромное количество стадионов по всему миру и нигде не видел запрета на напитки. Возможно, крепкое не купишь, а пиво везде продается.
Может быть, надо было отдать это не Госдуме, а министерству спорта? А вообще, я положительно отношусь к этому, пусть выпивают пиво», – сказал Тихонов.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «ВсеПроСпорт»
