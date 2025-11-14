Аршавин о вечеринке у Овечкина после его рекорда по голам в НХЛ: «Хорошо у Саши посидели... Был один не очень приятный инцидент. Утром должны были вылетать в Коламбус, но не долетели...»

Андрей Аршавин рассказал о вечеринке у Александра Овечкина после рекорда.

Андрей Аршавин рассказал о вечеринке у Александра Овечкина , состоявшейся вскоре после его рекордного гола.

В апреле этого года капитан «Вашингтона » Александр Овечкин забросил 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и побил рекорд Уэйна Гретцки.

– Возвращаясь к вашей поездке к Александру Овечкину... Мы слышали, что на одной из вечеринок случилась какая-то забавная история, в результате которой вы потеряли документы. Расскажете?

– Ну, не совсем после вечеринки. Мы у Саши дома были через три-четыре дня после его рекорда. Действительно, произошел один не очень приятный инцидент. Думаю, однажды мы расскажем и покажем. Но не сейчас.

– Нам кажется, сейчас в самый раз.

– Нет, пока рано! Все, что у меня в телефоне было связанное с этим, я вообще стер. Есть только у ребят... В общем, когда времени побольше пройдет, может, и выйдут какие-то кадры.

– Давайте мы предположим: вечеринка пошла не по плану. Так?

– На тот момент она уже закончилась. Это случилось ранним утром. Все, что могу сказать: мы должны были вылетать в Коламбус. Но не долетели...

– Так вы же документы потеряли!

– Это не из-за того инцидента, о котором вы спросили. Просто у Саши хорошо посидели... – сказал бывший футболист «Зенита » и сборной России.