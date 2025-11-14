  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Аршавин о вечеринке у Овечкина после его рекорда по голам в НХЛ: «Хорошо у Саши посидели... Был один не очень приятный инцидент. Утром должны были вылетать в Коламбус, но не долетели...»
26

Аршавин о вечеринке у Овечкина после его рекорда по голам в НХЛ: «Хорошо у Саши посидели... Был один не очень приятный инцидент. Утром должны были вылетать в Коламбус, но не долетели...»

Андрей Аршавин рассказал о вечеринке у Александра Овечкина после рекорда.

Андрей Аршавин рассказал о вечеринке у Александра Овечкина, состоявшейся вскоре после его рекордного гола. 

В апреле этого года капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и побил рекорд Уэйна Гретцки. 

– Возвращаясь к вашей поездке к Александру Овечкину... Мы слышали, что на одной из вечеринок случилась какая-то забавная история, в результате которой вы потеряли документы. Расскажете?

– Ну, не совсем после вечеринки. Мы у Саши дома были через три-четыре дня после его рекорда. Действительно, произошел один не очень приятный инцидент. Думаю, однажды мы расскажем и покажем. Но не сейчас.

– Нам кажется, сейчас в самый раз.

– Нет, пока рано! Все, что у меня в телефоне было связанное с этим, я вообще стер. Есть только у ребят... В общем, когда времени побольше пройдет, может, и выйдут какие-то кадры.

– Давайте мы предположим: вечеринка пошла не по плану. Так?

– На тот момент она уже закончилась. Это случилось ранним утром. Все, что могу сказать: мы должны были вылетать в Коламбус. Но не долетели...

– Так вы же документы потеряли!

– Это не из-за того инцидента, о котором вы спросили. Просто у Саши хорошо посидели... – сказал бывший футболист «Зенита» и сборной России. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Спорт-Экспресс»
происшествия
logoВашингтон
logoНХЛ
алкоголь и спорт
logoпремьер-лига Россия
logoАндрей Аршавин
рекорды
logoАлександр Овечкин
logoСпорт-Экспресс
logoЗенит
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Мостовой об Овечкине: «Когда вспоминаешь его, не только Россия, вся планета Земля должна переворачиваться. Его рекорд на наш век уже точно никто не побьет»
13 ноября, 16:46
Быстров о рекорде Овечкина: «Это «бомба», что русский, играя в Америке, смог такое сделать и так поддержать нашу страну»
24 августа, 16:21
Тюкавин об аналоге рекорда Овечкина в НХЛ для российского футбола: «Если кто-то выиграет «Золотой мяч», то это достижение будет сопоставимо, наверное»
13 августа, 06:46
Аршавин об Овечкине: «Настоящий русский мужик, богатырь»
9 августа, 10:26
Главные новости
Свечников нанес травму Джарвису, случайно попав партнеру клюшкой в район глаза. Форвард «Каролины» ушел со льда, сыграв 2:15 в матче с «Ванкувером»
30 минут назадВидео
Свечников набрал 2+1 в матче с «Ванкувером», сделав дубль за 54 секунды. У него 10 очков в 17 играх в сезоне
45 минут назадВидео
НХЛ. «Питтсбург» проиграл «Нэшвиллу» в Швеции, «Каролина» одолела «Ванкувер», «Филадельфия» в гостях у «Сент-Луиса», «Юта» играет с «Айлендерс»
55 минут назадLive
Малкин забил 4-й гол в сезоне – «Нэшвиллу» в Стокгольме. У форварда «Питтсбурга» 22 очка в 18 матчах
вчера, 21:55Видео
Джек Хьюз поскользнулся и порезал руку во время командного ужина. Форвард «Нью-Джерси» выбыл на неопределенный срок
вчера, 21:36
Костин о возвращении в «Авангард»: «Летом встретил девушку, поженились. От хоккея отстранился, доверился агенту, все затянулось. От «Эдмонтона» ждали предложения, потеряли время»
вчера, 20:48
Жамнов после 3:4 с «Северсталью»: «Таблица – для журналистов, чтобы было о чем говорить. У «Спартака» задача выигрывать каждый матч»
вчера, 20:30
Врач сборной России Козлов о вегетарианстве: «Может привести к травме в сезоне. В маленьких городах сложно – какой там тофу с нутом? Бабушки на кухне обижались, думали – ругаемся»
вчера, 19:53
Черкас о составе «России 25»: «Неудивительно, что Ротенберг из СКА решил не вызывать игроков. Клуб в подвале таблицы на 9-м месте, хоккеисты из других команд сильнее»
вчера, 19:32
«Спартак» проиграл 4 из 6 последних матчей, сегодня – 3:4 с «Северсталью». Команда Жамнова идет 6-й на Западе
вчера, 18:54
Ко всем новостям
Последние новости
Какая московская команда ни разу не выигрывала Кубок Гагарина? И другие 11 вопросов про КХЛ
5 минут назадТесты и игры
Кочетков записал в актив 3 победы в 3 матчах в старте в этом сезоне. Вратарь «Каролины» отразил 14 из 17 бросков в игре с «Ванкувером»
15 минут назад
Козырев о 4:3 со «Спартаком»: «Ключевой момент — второй период, когда «Северсталь» сделала несколько наложений и взяла инициативу»
сегодня, 02:00
Костин о Ковальчуке в «Авангарде»: «Сыграл ключевую роль чемпионстве. Обращались к нему Илья Валерьевич первое время. Значимая для российского хоккея фигура»
вчера, 22:31
Борна Рендулич: «Между Москвой и Петербургом выберу Москву, конечно. Люблю этот город, всегда туда еду, если есть свободное время»
вчера, 22:22
«Нэшвилл» прервал серию из 5 поражений, победив «Питтсбург» в овертайме. «Пингвинс» проиграли 7 из 10 последних матчей
вчера, 22:12
Популярная игра с хоккейными картами, где можно получить игровой ноутбук. Попробуйте!
вчера, 22:00Тесты и игры
Тренер «Шанхая» Келли о тафгаях: «В Канаде быть хоккеистом дорого. Больше нет надобности выживать, игроки не хотят получать известность, сидя в штрафном боксе»
вчера, 21:22
Порядин после 3:4 с «Северсталью»: «Ждал возвращения, тренировался, спал на арене. С Морозовым коммуникация никуда не делась, давно знаем друг друга»
вчера, 21:04
Пажо – 2-й игрок в истории «Айлендерс» с голом в меньшинстве в овертайме после Майка Пека
вчера, 20:21