Аршавин о внимании к нему: «Иногда устаешь. С девушкой повалялся бы один-два дня в гостишке, не обязательно куда-то уезжать»

Андрей Аршавин об отдыхе: я бы повалялся с девушкой где-нибудь в гостишке.

Бывший игрок «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин прокомментировал свой ритм жизни.

– К вам очень много внимания. Наверняка же иногда хочется просто закрыться, уехать и никого не видеть?

– Иногда действительно устаешь от всего этого. И нужны один-два дня. Но для этого не обязательно куда-то уезжать. Я бы вот просто повалялся где-нибудь в гостишке. Желательно с девушкой, наверное...

– С красивой.

– Сейчас уже как-то выбирать не приходится, ха-ха!

В общем, мне нужен ритм. Во время игровой карьеры я много ездил и сейчас иногда еще больше езжу, как мне кажется. Меньше сплю. Но ничего страшного. В целом этому рад, – сказал Аршавин.

