Аршавин о еде: «Овощи на пару – зашквар. Многие продукты даже не пробовал, но для меня это сразу говно. Все определяю на взгляд»

Андрей Аршавин: я многие продукты даже не пробовал, но для меня это сразу говно.

Бывший игрок «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин рассказал о своих кулинарных предпочтениях.

– Лучшая кухня, по мнению Андрея Аршавина?

– Лучшей кухни нет – я всеяден. В принципе в любой кухне можно найти что-то по вкусу. Но из последнего – паэлья в Валенсии была просто бомба! Вот этот пригорелый рис... Отдирали вместе со сковородой и слизывали.

– Какой тогда идеальный завтрак, обед и ужин?

– Опять же, их нет – всегда по-разному. Я, например, многие продукты даже не пробовал, но для меня это сразу говно. Я все определяю на взгляд!

У нас, кстати, в Испании такой наглый оператор был сейчас. Он там все, кроме черной икры, сожрал. Они заказывали устрицы – вот я никогда их не пробовал, но вообще не представляю, как это можно есть.

Еще не люблю овощи на пару. Как говорит сейчас молодое поколение, это зашквар. Мне всегда хочется чего-то жареного, соленого, маринованного.

– Есть те, кто вообще не завтракает.

– Я отчасти к ним отношусь.

– Кстати, про паэлью: неужели в Москве и Питере нигде нет качественной?

– Сам удивлен! Вообще мало где ее готовят. Даже в Москве всего три-четыре места, мне кажется. Но везде, где я ее пробовал, было слабенько. Я поэтому и скучал по Испании! В Москве, да и вообще в России, можно найти все. Но вот с паэльей беда, – сказал Аршавин.

