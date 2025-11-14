  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Аршавин о еде: «Овощи на пару – зашквар. Многие продукты даже не пробовал, но для меня это сразу говно. Все определяю на взгляд»
40

Аршавин о еде: «Овощи на пару – зашквар. Многие продукты даже не пробовал, но для меня это сразу говно. Все определяю на взгляд»

Андрей Аршавин: я многие продукты даже не пробовал, но для меня это сразу говно.

Бывший игрок «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин рассказал о своих кулинарных предпочтениях.

– Лучшая кухня, по мнению Андрея Аршавина?

– Лучшей кухни нет – я всеяден. В принципе в любой кухне можно найти что-то по вкусу. Но из последнего – паэлья в Валенсии была просто бомба! Вот этот пригорелый рис... Отдирали вместе со сковородой и слизывали.

– Какой тогда идеальный завтрак, обед и ужин?

– Опять же, их нет – всегда по-разному. Я, например, многие продукты даже не пробовал, но для меня это сразу говно. Я все определяю на взгляд!

У нас, кстати, в Испании такой наглый оператор был сейчас. Он там все, кроме черной икры, сожрал. Они заказывали устрицы – вот я никогда их не пробовал, но вообще не представляю, как это можно есть.

Еще не люблю овощи на пару. Как говорит сейчас молодое поколение, это зашквар. Мне всегда хочется чего-то жареного, соленого, маринованного.

– Есть те, кто вообще не завтракает.

– Я отчасти к ним отношусь.

– Кстати, про паэлью: неужели в Москве и Питере нигде нет качественной?

– Сам удивлен! Вообще мало где ее готовят. Даже в Москве всего три-четыре места, мне кажется. Но везде, где я ее пробовал, было слабенько. Я поэтому и скучал по Испании! В Москве, да и вообще в России, можно найти все. Но вот с паэльей беда, – сказал Аршавин.

Андрей Аршавин: «В России почему-то еще нужно доказывать, что я легенда, хотя я этим не занимаюсь»

«Спартак» убрал Станковича. Правильно?36709 голосов
ДаСпартак
НетДеян Станкович
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoЗенит
Питание
logoАндрей Аршавин
logoпремьер-лига Россия
еда
logoСпорт-Экспресс
брань
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Андрей Аршавин: «В России почему-то еще нужно доказывать, что я легенда, хотя я этим не занимаюсь. Но здесь и Глушаков легенда, а про него не напишут в аккаунте Ла Лиги»
вчера, 08:55
Аршавин о вечеринке у Овечкина после его рекорда по голам в НХЛ: «Хорошо у Саши посидели... Был один не очень приятный инцидент. Утром должны были вылетать в Коламбус, но не долетели...»
вчера, 07:25
Аршавин не смог бы жить за границей: «Нигде нет ощущения, что я дома. Даже в Лондоне. Мне будет не хватать общения»
вчера, 05:47
Главные новости
Семшов о Юриче и «Спартаке»: «Странно, что обсуждаются такие кандидатуры. Был уволен из «Ромы» после нескольких месяцев, отправил «Саутгемптон» в Чемпионшип, в «Аталанте» продержался полгода»
сегодня, 02:18
Куман об 1:1 с Польшей: «Разочарования больше, чем радости, но Нидерланды сделали еще один шаг к чемпионату мира»
сегодня, 01:32
Дядя Рубиалеса, бросавший в экс-главу RFEF яйца на презентации книги про поцелуй с Эрмосо: «У меня были еще хлебные палочки, тоже думал их запустить. И зачем ему со мной судиться?»
вчера, 22:26Видео
Сака хочет провести в «Арсенале» всю карьеру, клуб настроен так же. Идут переговоры о новом контракте
вчера, 22:07
Александр Мостовой: «Стоит «Спартаку» оступиться – конец. Это самая обсуждаемая команда. Когда другие клубы проваливаются, то никто слова не говорит»
вчера, 22:05
Хавьер Бордас: «Холанд и Мбаппе могли перейти в «Барселону». Неймар тоже отказал «Реалу» ради нас. Большинство хочет играть за «Барсу», мы мировой ориентир, а наш город – лучший в мире»
вчера, 21:55
Германия и Словакия разыграют прямой выход на ЧМ-2026 в очном матче. Команде Нагельсманна хватит ничьей
вчера, 21:50
40-летний Модрич квалифицировался с Хорватией на 5-й чемпионат мира. Для Месси, Роналду и Очоа ЧМ-2026 может стать шестым
вчера, 21:46
Квалификация ЧМ-2026. Германия победила Люксембург, Нидерланды и Польша сыграли вничью, Хорватия была сильнее Фарер
вчера, 21:45
Хорватия вышла на ЧМ в 4-й раз подряд. Фареры потеряли шансы на плей-офф
вчера, 21:45
Ко всем новостям
Последние новости
Первая лига. СКА примет «Енисей», «Торпедо» против «Ротора», «Урал» в гостях у «Нефтехимика»
22 минуты назад
Вахания об 1:1: «Гол Перу не вытекал из логики матча. Тем обиднее так упускать победу. Качество игры сборной России было неплохим»
38 минут назад
Рассмотрение иска Аршавина к Барановской о сокращении алиментов перенесено на 24 декабря
55 минут назад
«Ляпы были даже у Яшина и Акинфеева. На Сафонове сказывается отсутствие игрового опыта». Колосков о голе от Перу
сегодня, 02:33
Нагельсманн о 2:0: «Люксембург должен был открыть счет, но во втором тайме Германия была гораздо лучше и заслуженно победила»
сегодня, 01:47
Пашалич о 3:1 с Фарерами: «Хорватия пропустила быстрый гол, но хорошо отреагировала. Важно стремиться к успешному выступлению на чемпионате мира»
сегодня, 01:17
Селюк о приоритетах Карпина: «Динамо» должно выгнать его пинком под жопу, фанаты – выйти с плакатами: «Валера, пошел ## ###». Он получает 2,5 млн евро – ничего себе не основная работа!»
вчера, 22:33
Дайч о деньгах в кошельке: «Всегда ношу немного купюр – 100-150 фунтов для оплаты такси в Лондоне. Предпочитаю оставлять чаевые наличными»
вчера, 22:20
Кто вышел на ЧМ-2026: известны 30 из 48 сборных
вчера, 21:57
Польша и Нидерланды сыграли вничью – 1:1. Команда Кумана опережает поляков на 3 очка перед последним туром отбора ЧМ и имеет лучшую разницу мячей
вчера, 21:44