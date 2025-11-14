  • Спортс
  Андрей Аршавин: «В России почему-то еще нужно доказывать, что я легенда, хотя я этим не занимаюсь. Но здесь и Глушаков легенда, а про него не напишут в аккаунте Ла Лиги»
65

Андрей Аршавин: «В России почему-то еще нужно доказывать, что я легенда, хотя я этим не занимаюсь. Но здесь и Глушаков легенда, а про него не напишут в аккаунте Ла Лиги»

Аршавин: в России почему-то еще нужно доказывать, что я легенда.

Экс-полузащитник сборной России Андрей Аршавин высказался о своем статусе в российском футболе.

– Когда Захарян кинул футболку на трибуну, вас показали в телетрансляции: на игре особый гость! Это приятно?

– Честно? По барабану. Но это хорошо для имиджа. Потому что в России мне еще почему-то нужно доказывать, что я легенда, хотя я этим и не занимаюсь. Но когда русские видят такое отношение [ко мне] в Испании, говорят: «Да, значит, Аршавин – легенда». Вот так это работает.

Когда мы приезжали на другие стадионы и я ждал ребят, пока они записывали видео, то обалдел от реакции испанцев. Они замечают, что у арены стоит человек – не испанец. В очках... У них сразу ассоциация: футболист! И реально ко мне стали подходить – даже уборщик узнал! Вот как?!

– Вы сказали, что в России надо доказывать статус легенды. Нам казалось, он у вас и так есть.

– У меня-то есть. Но здесь легенда и Глушаков (в этот момент Аршавин показывает рукой на Дениса Глушакова, который стоит рядом – Спортс’‘). Но про него, при всем уважении, не напишут «легенда» в аккаунте Ла Лиги, – сказал Аршавин.

