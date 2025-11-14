Аршавин поработал бы спортивным директором за рубежом: «В АПЛ было бы круто. Может, даже в «Комо», если бы Сеск позвал помогать ему»
Андрей Аршавин заявил о желании поработать спортивным директором в клубе АПЛ.
Андрей Аршавин заявил, что не прочь поработать спортивным директором в Европе.
«Поработать в АПЛ было бы круто. На какую должность пошел бы? Спортивного директора, думаю.
Условный Сеск [Фабрегас] меня позвал бы помогать ему — может, даже в «Комо», я бы подумал», — сказал экс-футболист сборной России, а ныне зампредседателя правления «Зенита» по спортивному развитию.
