Аршавин поработал бы спортивным директором за рубежом: «В АПЛ было бы круто. Может, даже в «Комо», если бы Сеск позвал помогать ему»

«Поработать в АПЛ было бы круто. На какую должность пошел бы? Спортивного директора, думаю.

Условный Сеск [Фабрегас] меня позвал бы помогать ему — может, даже в «Комо », я бы подумал», — сказал экс-футболист сборной России, а ныне зампредседателя правления «Зенита » по спортивному развитию.