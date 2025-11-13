Бывшая жена Сапеты о разрыве: «На «Холостяке» собирала себя по частям, а он обвинил, что бросила его. Хотя на моей машине возил другую девушку, с которой был, пока я одна воспитывала дочь»

Яна Сапета вспомнила о своем браке на фоне конфликта Муми Нгамале и Никки Сии.

Ранее Никки Сии, блогер и бывшая девушка вингера «Динамо» Муми Нгалале, обвинила камерунца в изменах и применении физической силы к ней.

Девушку поддержала победительница девятого сезона шоу «Холостяк» Яна Сапета, бывшая жена жена экс-полузащитника «Динамо» Александра Сапеты . Она вспомнила об отношениях с футболистом, от которого родила дочь Мию.

«Мой бывший муж тоже был футболистом – и за «Динамо » играл, и за другие клубы. Три года я разбиралась с последствиями своей иллюзии… Сейчас думаю: «Зря, тогда не рассказала». Когда пришла на проект «Холостяк», просто собирала себя по частям.

А у него сразу возникла идея обвинить меня в том, что я бросила его. Хотя на тот момент он на моей машине уже возил другую девушку, с которой встречался два или три года, пока я одна воспитывала дочь», – цитирует Яну Сапету Starhit.

Бывшая жена Сапеты поддержала девушку Нгамале: «Меня так же выгоняли, только с ребенком, воровали вещи и деньги. 4 года в иллюзии счастья и 2 года в аду. Ребенка никто не обеспечивает»