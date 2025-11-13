  • Спортс
  • Фитнес-тренер, прятавшаяся в спальне Нгамале, когда блогер Никки Сии приходила за вещами: «В моей картине мира интим может быть только в отношениях. С Муми они исключительно приятельские»
34

Прятавшаяся в спальне Нгамале девушка: мы приятели.

Одна из участниц скандальной истории из личной жизни Муми Нгамале прокомментировала события.

Ранее Никки Сии, блогер и бывшая девушка вингера «Динамо», обвинила камерунца в изменах и применении физической силы к ней. Когда она пришла с охраной в квартиру, чтобы забрать вещи, футболист уже находился там с другой девушкой – якобы ее подписчицей. Woman.ru подчеркивает, что эта девушка пряталась в спальне.

Вскоре стало известно, что ею была фитнес-тренер по имени Екатерина.

«Пожалуй, напишу более развернуто, для «самых святых» в моем директе.

Да! Я была на квартире, и там были вещи его бывшей. Но, я еще раз повторяю, с этим человеком меня связывают исключительно приятельские отношения, без какой-либо симпатии как к мужчине.

Все, что касается какой-то интимной жизни, – она в моей картине мира может быть только в отношениях и никак иначе. Соответственно, ни одно, ни другое с
данным человеком меня не связывает.

Оправдываться смысла я не вижу, лишь хочу осветить свою правду для тех, кто увидел лишь одну сторону и сделал неправдивые выводы в мою сторону», – объяснила Екатерина в инстаграме.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Woman.ru
logoМуми Нгамале
светская хроника
logoпремьер-лига Россия
logoДинамо Москва
девушки и спорт
