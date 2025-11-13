Сергеев про 1:1 с Перу: «Для победы не хватило второго гола, сам виноват. Газон не повлиял»

Иван Сергеев: газон не повлиял на мою игру против Перу.

Нападающий сборной России Иван Сергеев заявил, что качество газона на «Газпром Арене » не повлияло на его игру в матче с Перу.

BetBoom товарищеский матч сборных России и Перу завершился со счетом 1:1. Во втором тайме при счете 1:0 Сергеев не смог забить после удара по воротам из пределов штрафной.

После матча Валерий Карпин заявил , что игроки жаловались на качество газона, главный тренер гостей Мануэль Баррето также выражал недовольство состоянием поля.

«Газон не повлиял, сам виноват и буду исправлять ошибки. Конечно, хороший момент – надо было забивать. Для победы нам просто не хватило второго гола», – сказал Сергеев.