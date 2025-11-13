Сергеев про 1:1 с Перу: «Для победы не хватило второго гола, сам виноват. Газон не повлиял»
Иван Сергеев: газон не повлиял на мою игру против Перу.
Нападающий сборной России Иван Сергеев заявил, что качество газона на «Газпром Арене» не повлияло на его игру в матче с Перу.
BetBoom товарищеский матч сборных России и Перу завершился со счетом 1:1. Во втором тайме при счете 1:0 Сергеев не смог забить после удара по воротам из пределов штрафной.
После матча Валерий Карпин заявил, что игроки жаловались на качество газона, главный тренер гостей Мануэль Баррето также выражал недовольство состоянием поля.
«Газон не повлиял, сам виноват и буду исправлять ошибки. Конечно, хороший момент – надо было забивать. Для победы нам просто не хватило второго гола», – сказал Сергеев.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: РИА Новости
