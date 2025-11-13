Валерий Карпин: «Пиво – окей, но пять литров и в муку – не окей. Рюмка водки или бокал вина – окей, а пять бутылок – не окей. Везде нужно знать меру»

Валерий Карпин: пиво – окей, пять литров и в муку – не окей.

Валерий Карпин рассказал, что можно футболистам в плане алкоголя.

– Чего вы точно не позволите делать вашим футболистам?

– Давайте так: пиво – окей, но смотря сколько. Например, пять литров и в муку – не окей. Или водка в большом количестве – не окей. Рюмка водки – окей.

Бокал вина – окей, а пять бутылок – не окей. Везде нужно знать меру, – сказал главный тренер «Динамо » и сборной России.

В среду сборная России сыграла вничью с командой Перу (1:1) в BetBoom товарищеском матче.