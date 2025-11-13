  • Спортс
  Гаврилов о «Динамо»: «Игроки ответственны за 10-е место, они основное звено. Карпин не выходит на поле, неправильно возлагать все только на него»
Бывший полузащитник «Спартака» и «Динамо» Юрий Гаврилов считает, что в результатах бело-голубых в текущем сезоне не стоит винить Валерия Карпина.

«Задача тренера – собрать команду, которая обеспечивает результат. Игроки «Динамо» ответственны за десятое место, Карпин же не выходит на поле. Основа любой команды – это футболисты. Они должны воплощать в жизнь замыслы тренера. Именно они составляют основное звено.

Задача Карпина – организовать жизнь команды. Он прикладывает к этому усилия. У него есть все необходимые знания для этого. Неправильно возлагать всю ответственность только на него», – сказал Гаврилов.

После 15 туров Мир РПЛ «Динамо» занимает 10-е место в турнирной таблице, набрав 17 очков.

