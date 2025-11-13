Мужчина обвинил умершего 16 лет назад экс-экипировщика «МЮ» в сексуальном насилии в 1980-х, когда пострадавший был ребенком. Истец считает, что клуб его не защитил

Экс-экипировщика «МЮ» обвиняют в сексуальном насилии.

«Манчестер Юнайтед » грозит судебное разбирательство.

Мужчина, имя которого не разглашается, выдвинул обвинения в отношении бывшего экипировщика и сотрудника старой базы «МЮ» Билли Уоттса.

Уоттс (умер в 2009 году) обвиняется в том, что подвергал вышеуказанного мужчину сексуальному и физическому насилию в 1980-х, когда тот был ребенком. В гражданском иске также утверждается, что «Юнайтед» не защитил истца от насилия, пока тот «находился под опекой и надзором клуба».

Юристы компании Simpson Millar, представляющей интересы предполагаемой жертвы, отметили, что клуб «до сих пор отказывается конструктивно участвовать в юридическом процессе». При этом ранее были зафиксированы несколько обвинений в насилии, связанных с Уоттсом, а также было подтверждено, что в отношении Билли в 1989 году были применены дисциплинарные меры.

«Наш клиент проявил огромную смелость, сделав шаг вперед спустя столько лет. Как и многие люди, пережившие насилие, он вынужден был заново пережить невероятно болезненные воспоминания в попытке добиться справедливости», – отметила Кейт Холл из Simpson Millar.