  • Роналду о словах тренера Ирландии, что арбитр шел у него на поводу: «Он умный, хотел оказать давление на судью. Я знаю, как тренеры пытаются снять напряжение с игроков»
5

Роналду о словах тренера Ирландии, что арбитр шел у него на поводу: «Он умный, хотел оказать давление на судью. Я знаю, как тренеры пытаются снять напряжение с игроков»

Криштиану Роналду: тренер сборной Ирландии хочет оказать давление на судью.

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду ответил на слова главного тренера Ирландии перед матчем команд. Хеймир Хадльгримссон ранее заявил: «Конечно, все зависит от рефери, если он [Роналду] принимает участие в игре, но в Португалии он влиял не только на арбитра, но и на весь стадион, потому что все болельщики поддерживали его действия, и арбитр в какой-то мере просто шел у них на поводу».

Сегодня команды сыграют на «Авива-Стэдиум» в Дублине в рамках отбора на ЧМ-2026. Матч начнется в 22:45 по московскому времени, игру будет судить шведский арбитр Гленн Нюберг. В октябре Португалия обыграла Ирландию со счетом 1:0.

«Думаю, он хотел оказать давление на судью. Он умный тренер. Я много лет играю в футбол и знаю, как тренеры думают и как они пытаются снять напряжение с игроков. Уверен, что они покажут игру, очень похожую на ту, что была в Лиссабоне. Уверен, мы сыграем хорошо и выиграем матч.

Это будет очень сложная игра, очень жесткая и силовая. Им нужно побеждать, но они также зависят от других матчей. Мы очень уважаем ирландскую команду и знаем, что они играют с силой и жесткостью. Но мы готовы. Посмотрим, что будет, но я надеюсь, что Португалия победит», – сказал Роналду.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Record
logoСборная Португалии по футболу
logoКвалификация ЧМ
logoсборная Ирландии по футболу
logoХеймир Хадльгримссон
logoсудьи
logoКриштиану Роналду
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoвысшая лига Саудовская Аравия
Гленн Нюберг
