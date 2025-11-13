  • Спортс
Акинфеев про Адвоката в сборной: «Постоянно сквозило его внутреннее величие. Он предпочитал ни с кем из персонала не общаться, с ним у меня постоянно возникали какие-то мелкие трения»

Игорь Акинфеев: в Адвокате сквозило его внутреннее величие.

Игорь Акинфеев вспомнил работу с Диком Адвокатом в сборной России.

«Мог бы Хиддинк остаться в российской сборной? Наверное, все же нет. Мне кажется, на момент нашего возвращения домой руководители РФС уже закрыли для себя эту историю, намеревались заключить контракт с Диком Адвокатом и дали ему определенные гарантии. Когда назначение голландца официально состоялось, он уже не являлся главным тренером питерского «Зенита»: за полгода до этого был отправлен в отставку. Но я понимал тем не менее, что при этом специалисте играть на Евро-2012, скорее всего, не буду, несмотря на то, что травма колена, которая повторно случилась в 2011-м, меня на тот момент уже не беспокоила.

Я полностью восстановился после операции, снова стал уверенно и довольно хорошо играть за ЦСКА, но в прессе вдруг один за другим начали появляться вбросы, что у Акинфеева болит нога.

Количество публикаций на тему первого вратаря сборной и травмы, которая якобы продолжает меня беспокоить, увеличивалось день ото дня, и я понял, что все это делается совершенно намеренно, чтобы создать определенное общественное мнение перед Евро. Мол, и работать я не могу в полную силу, и колено постоянно дает себя знать, и вообще велик риск делать ставку на вратаря, который в любой момент может выйти из строя.

В один из дней я просто подошел к Адвокату, при котором, как и при Хиддинке, в качестве помощника-переводчика постоянно находился Бородюк, и в присутствии обоих тренеров сказал: если я не нужен в роли основного вратаря, если тренерский штаб считает, что у меня действительно болит колено, и не верит моим словам, что все давно уже в порядке, давайте я останусь в Москве и буду лечиться.

Меня стали убеждать в том, что я нужен, что обязательно должен остаться в команде, наговорили массу каких-то хороших слов, но ощущение, что за моей спиной продолжается какая-то возня, все равно не уходило.

На самом деле было даже хорошо, что я остался. Как раз в тот сезон я выдал самую длинную сухую серию, из восьми матчей, играя за национальную сборную. Но на Евро так и не сыграл: Адвокат отдал предпочтение Славе Малафееву.

С Адвокатом у меня постоянно возникали какие-то мелкие трения. Он мог подойти к Сергею Овчинникову, который работал на тот момент в тренерском штабе, и сказать ему в моем присутствии: «Скажи Игорю, чтобы он тренировался хорошо». Я однажды не выдержал: «Сергей Иванович, может быть, он подойдет не к вам, а ко мне, и скажет напрямую, где именно я, на его взгляд, недорабатываю? Камера-то снимает тренировку постоянно, пусть пальцем ткнет». Но было обидно.

Даже удивительно: вроде Адвокат – голландец, как и Хиддинк, но трудно себе представить двух более непохожих по менталитету и по отношению к игрокам людей.

Хиддинк был очень открытый и прямой. Перед Евро-2008 у нас был смешной момент, когда Гус поинтересовался у меня, Володи Габулова и Антона Шунина, нужен ли нам непосредственно на чемпионате тренер вратарей. Мы что-то ответили, достаточно неубедительное, после чего услышали: «Все понял, едем без тренера». На том чемпионате мы тогда были чуть ли не единственными, кто не привез с собой специалиста по работе с вратарями, – Гус тренировал нас сам. Каждый день выходил на поле, бил по воротам, шутил, смеялся, играл с нами в квадраты.

В Адвокате же постоянно сквозило его внутреннее величие. Показательным было даже его отношение к персоналу. Точнее сказать, никакого отношения не было – Дик предпочитал ни с кем не общаться в принципе. В этом тоже был колоссальный диссонанс.

Гус обожал всех, с кем работал. Любил поговорить с теми же массажистами. Как-то собрал их, заметив, что люди трудятся до поздней ночи в абсолютно ненормированном режиме, и сказал: «Отныне вся работа будет заканчиваться для персонала в одиннадцать вечера. После этого времени можете взять бокал вина в ресторане, сигару, если захотите. Я с удовольствием составлю вам компанию за столиком со своим капучино».

Покойный дядя Миша Насибов очень полюбил, помнится, выходить по вечерам на террасу отеля с сигарой. И вот это ощущение внутренней свободы в команде, знаю, очень ценили.

Еще один штрих к портрету Адвоката – его отставка. Сначала он сам говорил о том, что не будет продлевать контракт после Евро-2012, а уйдя, сказал в одном из интервью, что его выкинули из сборной России», – отметил Акинфеев в автобиографии.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sport24
