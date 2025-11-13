60 пропалестинских демонстрантов помешали мероприятию в Лондоне, посвященному Евро-2028. Их лозунги: «Выгоните Израиль», «Офсайд за геноцид», «Кровь на ваших руках»

60 пропалестинских демонстрантов помешали мероприятию, посвященному Евро-2028.

Группа сторонников Палестины сорвала официальный запуск чемпионата Европы 2028 года в Лондоне, организованный УЕФА.

В среду вечером руководящий орган европейского футбола провел мероприятие по случаю начала кампании будущего Евро на площадке Under The Lights в Лондоне. Мероприятие посетили президент УЕФА Александр Чеферин и другие деятели спорта.

Группа людей с флагами «Свободная Палестина» устроила на месте акцию протеста, держа плакаты с надписями «Вы соучастники», «Покажите Израилю красную карточку» и «Офсайд за геноцид».

Активисты кричали «Кровь на ваших руках» и «Позор вам», а также скандировали «Выгоните Израиль!» на фоне призывов запретить стране участие в спортивных мероприятиях из-за конфликта в секторе Газа.

Полиция, наблюдавшая за происходящим, сообщила, что количество протестующих составило около 60 человек.

Более 70 спортсменов, включая Погба и Зиеша, призвали УЕФА отстранить Израиль: «Ни одна сцена или арена не должны принимать режим, совершающий геноцид, апартеид и другие преступления»