Ротенберг-младший – сотрудникам «Локомотива»: «Клуб всегда должен быть первым. Невозможно работать, если мы не будем едиными. Будущее начинается здесь»
Борис Ротенберг-младший: «Локомотив» всегда должен быть первым.
Борис Ротенберг-младший обратился к сотрудникам «Локомотива» с речью после вступления в новую должность.
Вчера стало известно о назначении 39-летнего функционера генеральным директором клуба.
«Локомотив» всегда должен быть первым. Моя задача – создать коллектив, который будет дружным и знает, зачем работает.
Невозможно работать в «Локомотиве», если мы не будем едиными. Мне очень важно, чтобы все это понимали. А главное, чтобы понимали, что будущее начинается здесь», – сказал Ротенберг-младший.
Закончив выступление, Борис Борисович ударил в гонг.
Ротенберг-младший о назначении гендиректором «Локомотива»: «Есть понимание, насколько важен клуб для железнодорожников. Сделаю все, чтобы оправдать доверие руководства и болельщиков»
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал «Локомотива»
