Слушание по существу в отношении Промеса пройдет в 2026 году, сообщили в суде Амстердама
Слушание по существу дела Квинси Промеса состоится в следующем году.
Об этом сообщили в Апелляционном суде Амстердама.
Промес был экстрадирован в Нидерланды из ОАЭ 20 июня. Суд в Амстердаме ранее заочно осудил Квинси на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков и на 1,5 года – за нападение на двоюродного брата с ножом. Защита обжаловала оба решения.
«Слушание по существу, скорее всего, состоится в 2026 году», – сказала пресс-секретарь Апелляционного суда Амстердама Йетта Бурлесон.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Р-Спорт»
