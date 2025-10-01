Слушание по существу в отношении Промеса пройдет в 2026 году, сообщили в суде Амстердама

Слушание по существу дела Квинси Промеса состоится в следующем году.

Об этом сообщили в Апелляционном суде Амстердама.

Промес был экстрадирован в Нидерланды из ОАЭ 20 июня. Суд в Амстердаме ранее заочно осудил Квинси на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков и на 1,5 года – за нападение на двоюродного брата с ножом. Защита обжаловала оба решения.

«Слушание по существу, скорее всего, состоится в 2026 году», – сказала пресс-секретарь Апелляционного суда Амстердама Йетта Бурлесон.