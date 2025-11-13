Мамаев о лицензии тренера: «К Карпину попробую попасть на стажировку. У него есть чему поучиться. О зарубежных специалистах не думал, у нас свои сильные»

Павел Мамаев о лицензии тренера: попробую попасть к Карпину на стажировку.

Бывший полузащитник сборной России Павел Мамаев рассказал, у какого российского тренера он хотел бы пройти стажировку для получения тренерской лицензии. Ранее Мамаев сообщил , что проходит обучение на тренера: «Я продолжаю проходить обучение на тренерскую категорию «А+B». Курс заканчивается в начале декабря, тогда будет защита портфолио. Свою тренерскую лицензию я должен получить уже в январе следующего года».

«До стажировки мне нужно пройти еще один блок обучения. Надеюсь, в течение ближайших десяти дней смогу это сделать и перейти к стажировке. Что касается деталей, мы сами должны договориться с любым из тренеров РПЛ . Я хотел бы доехать до Карпина, но пока не звоню ему, потому что он в сборной. Как он вернется, попробую с ним договориться.

Хочу попасть к нему, потому что мне всегда было интересно работать под его руководством. У Карпина есть чему поучиться. К тому же он работает в Москве , поэтому для меня это идеальный вариант. О стажировке у зарубежных тренеров даже не думал. У нас в России есть свои сильные тренеры, так что не вижу в этом смысла», – сказал Павел Мамаев.