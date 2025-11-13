Президент Азербайджана Алиев о совместном с Узбекистаном молодежном ЧМ-2027: «Наше историческое достижение объединит Европу и Азию»
Ильхам Алиев заявил, что молодежный ЧМ-2027 объединит Европу и Азию.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев, отвечая на вопрос о сотрудничестве между Азербайджаном и Узбекистаном в культурно-гуманитарной сфере, заявил, что молодежный чемпионат мира 2027 года объединит Европу и Азию.
«Хорошие результаты имеются в спортивном сотрудничестве. Благодаря совместным усилиям двух стран Исполнительный комитет ФИФА принял решение о проведении финального этапа чемпионата мира по футболу [среди команд] U-20 в 2027 году в Азербайджане и Узбекистане.
Это наше общее историческое достижение, которое объединит Европу и Азию», – сказал Ильхам Алиев.
«Спартак» убрал Станковича. Правильно?33420 голосов
Да
Нет
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Trend
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости