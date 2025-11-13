«Бавария» хочет продлить контракт с Нойером на год. 39-летний вратарь сперва намерен посмотреть, сможет ли избегать травм до Рождества
«Бавария» хочет продлить контракт с Мануэлем Нойером.
Мануэль Нойер может остаться в составе «Баварии» до лета 2027 года.
По данным Bild, мюнхенцы хотят предложить 39-летнему футболисту продлить контракт еще на сезон.
Вратарь намерен ориентироваться на свое самочувствие. Он хочет подождать как минимум до Рождества и посмотреть, сможет ли провести этот насыщенный отрезок без травм.
«Бавария» предполагает, что Нойер не станет завершать карьеру летом 2026 года, но и давить на голкипера в вопросе продления договора не хочет.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Bayern & Germany
