Пономарев о сборной при Карпине: «По какой системе хочет играть – не понимаю. «Свиньей» атаковать не годится. А ведь Перу – сброд, не команда, таких бездарных игроков не видел»

Владимир Пономарев о сборной России: по какой системе играет Карпин – не пойму.

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев заявил, что не понимает, по какую систему выстраивает Валерий Карпин в сборной России. В среду российская команда сыграла вничью с перуанцами (1:1) в BetBoom товарищеском матче на «Газпром Арене».

«Я даже не могу понять, какую расстановку он делает и по какой системе хочет играть. «Свиньей» атаковать не годится, а классных фланговых нападающих у нас нет. И никто даже не пытается прорываться по флангу, чтобы забить гол.

Какой, например, недавно забил ЦСКА махачкалинскому «Динамо ». Вот такой должна быть игра, какой она была в советские времена, когда специально подбирали крайних нападающих, которых было трудно сдержать.

А ведь Перу это вообще не команда, это какой-то сброд. Я таких бездарных игроков не видел, раньше у них были интересные и быстрые нападающие. Только во втором тайме они немного показали свою технику.

А Карпин, получается, точно по Шекспиру, который сказал: «Весь мир – театр, и люди в нем актеры», играет обыкновенную роль тренера», – заявил Пономарев.

Пономарев о Карпине: «Никакой тренер, ни черта не соображает в футболе. Он не работает, а играет роль. Не каждый хороший футболист может быть тренером»