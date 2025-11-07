Гендиректор «Маккаби» о матче с «Виллой»: «Почему именно в Англии нашим фанатам запретили посещать игру? Не знаю, что это значит. Пришло время для самоанализа»

Гендиректор «Маккаби»: почему нашим фанатам запретили посещать игру в Англии?.

Генеральный директор «Маккаби Тель-Авив » Джек Анджелидис высказался о том, что болельщикам клуба запретили присутствовать на вчерашней игре с «Астон Виллой » в Лиге Европы из-за возможных проблем с безопасностью.

«Почему за десятилетия поездок клуба по Европе именно эта страна стала единственной, где нашим болельщикам запретили присутствовать, и единственной страной, где нам сказали, что небезопасно оставаться в городе, в котором проходит матч?

«Не знаю, что это означает, но, думаю, пришло время для самоанализа и размышлений о том, почему это произошло», – сказал Анджелидис.