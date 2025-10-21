Лапорта о вмешательстве «Реала» в вопрос матча в США: «Мы привыкли к таким вещам – они могут делать то, что считают нужным. Устроим настоящий праздник болельщикам в Майами»
Жоан Лапорта высказался о вмешательстве «Реала» в вопрос матча Ла Лиги в США.
Мадридский клуб ранее обратился в Национальный спортивный совет Испании (CSD) из-за матча «Барселоны» и «Вильярреала» в Майами.
«Мы к этому привыкли, к таким вещам. Вопрос с матчем в Майами полностью согласован с Ла Лигой и «Вильярреалом», как я уже говорил.
Мы относимся к этому спокойно. Мы устроим настоящий праздник болельщикам в Майами и в США.
«Реал» может делать что захочет – не собираюсь в это вмешиваться.
Я президент «Барселоны», а «Реал» может делать то, что считает нужным. Мы следуем плану. Я не собираюсь ввязываться в споры», – сказал президент «Барселоны» Жоан Лапорта.
