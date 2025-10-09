  • Спортс
  • Жоан Лапорта: «Клубы Суперлиги должны вернуться к УЕФА. «Барса» налаживает отношения с союзом ради мира в европейском футболе»
Жоан Лапорта: «Клубы Суперлиги должны вернуться к УЕФА. «Барса» налаживает отношения с союзом ради мира в европейском футболе»

Президент «Барселоны» призвал клубы Суперлиги вернуться к УЕФА.

«Барса» работает над налаживанием отношений с УЕФА. Мы достигаем соглашения с УЕФА ради блага футбола, ради мира в европейском футболе. Есть вещи, которые и Суперлига, и УЕФА могут совместно изучить.

Клубы Суперлиги должны вернуться к УЕФА. «Барса» чувствует очень тесную связь с УЕФА.

«Барса» полна решимости сделать шаг к достижению соглашения, благоприятствующего европейскому футболу. Дела идут хорошо. Мы вступили в диалог,  налаживаем связи и чувствуем себя очень уверенно на пути к возвращению в УЕФА», – заявил Жоан Лапорта.

На данный момент в Суперлиге официально числятся два клуба: «Реал» и «Барселона».

«Барса» собирается выйти из проекта Суперлиги. Клубу понравились изменения в формате ЛЧ, каталонцы считают, что теперь УЕФА их уважает (RAC1)

«Барса» отказалась от Суперлиги, но не делает этого официально, чтобы не платить штраф. Цель клуба – «дать проекту умереть» (COPE)

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Marca
