  • Лапорта про ТВ «Реала»: «Соперник создал нездоровую атмосферу вокруг судей. Но «Барселона» не будет строить из себя жертву, а постарается снова победить на «Бернабеу»
15

Лапорта про ТВ «Реала»: «Соперник создал нездоровую атмосферу вокруг судей. Но «Барселона» не будет строить из себя жертву, а постарается снова победить на «Бернабеу»

Жоан Лапорта указал на частые критические замечания «Реала» в адрес судей.

«Давайте подготовимся к прекрасному матчу, в котором, как все мы убеждены, наша команда подарит нам огромную радость. Соперник создал нездоровую атмосферу вокруг судейского корпуса. Действия его клубного канала влияют на арбитров, это стратегия для победы, которой не должно быть.

Они не могут говорить, что арбитры им вредят или помогают «Барсе». Мы не будем строить из себя жертву, мы постараемся снова победить на «Бернабеу», – сказал президент «Барселоны».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Marca
