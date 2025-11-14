Италия выиграла все 5 матчей при Гаттузо с общим счетом 18:5. Дальше – Норвегия

Сборная Италии выиграла все матчи при Дженнаро Гаттузо.

Италия не потеряла ни одного очка под руководством Дженнаро Гаттузо .

Сегодня команда с Апеннинского полуострова победила в гостях у Молдовы – 2:0. Это был ее пятый матч после смены тренера.

Ранее были обыграны Израиль (3:0 и 5:4) и Эстония (3:1 и 5:0).

В заключительном туре отборочного этапа Италия встретится с лидирующей в группе Норвегией.

Италии надо обыграть Норвегию с разницей в 9 голов, чтобы напрямую выйти на ЧМ-2026