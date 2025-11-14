Италия выиграла все 5 матчей при Гаттузо с общим счетом 18:5. Дальше – Норвегия
Сборная Италии выиграла все матчи при Дженнаро Гаттузо.
Италия не потеряла ни одного очка под руководством Дженнаро Гаттузо.
Сегодня команда с Апеннинского полуострова победила в гостях у Молдовы – 2:0. Это был ее пятый матч после смены тренера.
Ранее были обыграны Израиль (3:0 и 5:4) и Эстония (3:1 и 5:0).
В заключительном туре отборочного этапа Италия встретится с лидирующей в группе Норвегией.
Италии надо обыграть Норвегию с разницей в 9 голов, чтобы напрямую выйти на ЧМ-2026
«Спартак» убрал Станковича. Правильно?35615 голосов
Да
Нет
Опубликовал: Александр Суряев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости