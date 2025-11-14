У Украины 1 удар в матче с Францией – в начале второго тайма. Команда Реброва проиграла 0:4
Сборная Украины лишь раз пробила по воротам команды Франции.
Сборная Украины нанесла только один удар по воротам сборной Франции в матче квалификации ЧМ-2026.
Команда Сергея Реброва встречалась с вице-чемпионами мира на «Парк-де-Пренс» и потерпела поражение со счетом 0:4.
Украинцы пробили только в начале второго тайма. Удар нанес Егор Назарина, и он был заблокирован. Согласно статистике УЕФА, сборная Украины провела всего три атаки и владела мячом 33% времени.
У хозяев 25 ударов, в створ – 10. Также они подали 8 угловых (гости – ни одного).
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт УЕФА
