У Украины 1 удар в матче с Францией – в начале второго тайма. Команда Реброва проиграла 0:4

Сборная Украины лишь раз пробила по воротам команды Франции.

Команда Сергея Реброва встречалась с вице-чемпионами мира на «Парк-де-Пренс» и потерпела поражение со счетом 0:4.

Украинцы пробили только в начале второго тайма. Удар нанес Егор Назарина, и он был заблокирован. Согласно статистике УЕФА, сборная Украины провела всего три атаки и владела мячом 33% времени.

У хозяев 25 ударов, в створ – 10. Также они подали 8 угловых (гости – ни одного).