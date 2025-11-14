21

Франция вышла на ЧМ в 8-й раз подряд. На двух последних турнирах – золото и серебро

Сборная Франции сыграет на ЧМ-2026.

Сборная Франции гарантировала себе право выступить на чемпионате мира 2026 года.

Команда Дидье Дешама победила Украину (4:0) и уже точно завершит отборочный цикл на первом месте в группе D. Исландцы и украинцы отстают на 6 баллов за тур до конца, сборная Азербайджана – на 12.

Франция сыграет на ЧМ в восьмой раз подряд. Последний пропущенный турнир – чемпионат 1994 года.

Следует отметить, что на ЧМ-2018 французы завоевали золото, на ЧМ-2022 – серебро.

Александр Суряев
Источник: Спортс”
