Франция вышла на ЧМ в 8-й раз подряд. На двух последних турнирах – золото и серебро
Сборная Франции сыграет на ЧМ-2026.
Сборная Франции гарантировала себе право выступить на чемпионате мира 2026 года.
Команда Дидье Дешама победила Украину (4:0) и уже точно завершит отборочный цикл на первом месте в группе D. Исландцы и украинцы отстают на 6 баллов за тур до конца, сборная Азербайджана – на 12.
Франция сыграет на ЧМ в восьмой раз подряд. Последний пропущенный турнир – чемпионат 1994 года.
Следует отметить, что на ЧМ-2018 французы завоевали золото, на ЧМ-2022 – серебро.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
