  • У Тухеля 8 сухих побед в сборной Англии с общим счетом 23:0 и поражение в товарищеской игре от Сенегала
11

Томас Тухель продолжает выигрывать все официальные матчи сборной Англии.

Англичане под руководством Томаса Тухеля обыграли сборную Сербии (2:0) в матче отбора ЧМ. 

Немецкий специалист возглавляет команду с января этого года. Под руководством Тухеля Англия одержала 8 сухих побед с общим счетом 23:0 и проиграла Сенегалу в товарищеском матче (1:3). 

В воскресенье англичане сыграют с Албанией. Ранее команда Тухеля вышла на ЧМ-2026. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
