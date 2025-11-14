У Тухеля 8 сухих побед в сборной Англии с общим счетом 23:0 и поражение в товарищеской игре от Сенегала

Томас Тухель продолжает выигрывать все официальные матчи сборной Англии.

Англичане под руководством Томаса Тухеля обыграли сборную Сербии (2:0) в матче отбора ЧМ.

Немецкий специалист возглавляет команду с января этого года. Под руководством Тухеля Англия одержала 8 сухих побед с общим счетом 23:0 и проиграла Сенегалу в товарищеском матче (1:3).

В воскресенье англичане сыграют с Албанией. Ранее команда Тухеля вышла на ЧМ-2026.