У Тухеля 8 сухих побед в сборной Англии с общим счетом 23:0 и поражение в товарищеской игре от Сенегала
Томас Тухель продолжает выигрывать все официальные матчи сборной Англии.
Англичане под руководством Томаса Тухеля обыграли сборную Сербии (2:0) в матче отбора ЧМ.
Немецкий специалист возглавляет команду с января этого года. Под руководством Тухеля Англия одержала 8 сухих побед с общим счетом 23:0 и проиграла Сенегалу в товарищеском матче (1:3).
В воскресенье англичане сыграют с Албанией. Ранее команда Тухеля вышла на ЧМ-2026.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
