Португалия не выигрывает 2 матча подряд. Команда лидирует в группе отбора ЧМ с 10 очками перед последним туром, у Венгрии – 8, у Ирландии – 7

Сборная Португалии не выигрывает второй матч подряд.

Сборной Португалии снова не удалось победить в матче отбора на ЧМ-2026.

Португальцы в гостях уступили Ирландии (0:2). Команда осталась в меньшинстве после удаления Криштиану Роналду на 61-й минуте игры.

До этого Португалия дома сыграла вничью с Венгрией (2:2) 14 октября.

Сейчас команда Роберто Мартинеса лидирует в турнирной таблице группы F c 10 очками. У Венгрии, занимающей второе место, 8 очков. Ирландия, набрав 7 баллов, располагается на 3-м месте. Армения с 3 очками идет четвертой, потеряв шансы выйти на чемпионат мира.