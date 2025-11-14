  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Мбаппе забил 399-й и 400-й голы во взрослой карьере. У форварда «Реала» и Франции дубль в матче с Украиной
21

Мбаппе забил 399-й и 400-й голы во взрослой карьере. У форварда «Реала» и Франции дубль в матче с Украиной

У Килиана Мбаппе 400 голов в профессиональной карьере.

Килиан Мбаппе забил 399-й и 400-й голы во взрослой карьере.

Форвард сборной Франции сделал дубль, забив с пенальти и с игры в матче с Украиной (4:0) в отборе на ЧМ-2026.

Килиан ранее достигал отметок в 100 и 300 голов именно в составе сборной Франции. Они были забиты в матчах против Андорры в июне 2019 года и Гибралтара в ноябре 2023 года.

С полной статистикой 26-летнего нападающего можно ознакомиться здесь.

«Спартак» убрал Станковича. Правильно?35615 голосов
ДаСпартак
НетДеян Станкович
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер OptaJean
logoКилиан Мбаппе
logoСборная Франции по футболу
logoСборная Украины по футболу
logoсборная Гибралтара по футболу
logoЛа Лига
logoсборная Андорры по футболу
logoКвалификация ЧМ
logoРеал Мадрид
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Франция разгромила Украину – 4:0. Мбаппе сделал дубль, Экитике и Олисе тоже забили
вчера, 21:39
Мбаппе дважды забил Украине: с игры и с пенальти паненкой. У Килиана 55 голов за Францию, до рекорда Жиру – 2 мяча
вчера, 21:31
Мбаппе забил за Францию в 6 матчах подряд – это никому не удавалось с начала 1990-х
вчера, 21:19
Главные новости
Мбаппе – самый юный игрок с 400 голами в XXI веке. Быстрее Килиана столько мог забить только Пеле
2 минуты назад
Товарищеские матчи. Аргентина в гостях у Анголы, Узбекистан против Египта, Япония победила Гану
13 минут назадLive
«Ливерпуль», «Ман Сити» и «Тоттенхэм» следят за лучшим бомбардиром «Борнмута» Семеньо
38 минут назад
Собрали все 322 клуба из 20 европейских лиг. Сколько сможете назвать?
45 минут назадТесты и игры
Ван дер Варт о Роналду, считающем себя красивее Бекхэма: «Будь он из шоколада, съел бы сам себя»
сегодня, 15:45
Генич о главной звезде российского футбола: «И Дзюба, и Аршавин вывели людей на улицы. Сейчас больше будут узнавать Артема. Возможно, все будут узнавать Акинфеева, если они будут втроем»
сегодня, 15:32
Слишкович про конфликт с Соболевым в «Спартаке»: «Перед матчем с «Балтикой» я спросил игроков, нужно ли возвращать Сашу в состав. Ответ можно понять по заявке»
сегодня, 15:20
МЛС перейдет на систему «осень-весна» с сезона-2027/28: «Это начало новой эры для лиги и для футбола в Северной Америке»
сегодня, 14:59
Пятибратов о «Спартаке»: «Я бы ни секунды не сомневался, если бы поступило предложение. У нас часто недооценивают возможности российских тренеров. Станкович в «Факеле» с ума сошел бы»
сегодня, 14:54
Мостовой о «Динамо» Карпина: «А чего вы ожидали? О каком чемпионстве шла речь? Его не под дулом пистолета заставляли посты совмещать»
сегодня, 14:50
Ко всем новостям
Последние новости
Агент Захаряна об интересе «ПСЖ»: «Как могу комментировать то, что никто не знает, кроме конкретного телеграм‑канала? У нас такой информации нет»
36 секунд назад
Барнс не считает, что трофей делает сезон успешным: «Постекоглу выиграл ЛЕ – и что с ним стало? А если «Ливерпуль» уступит «Барселоне» в полуфинале ЛЧ, будет ли это провалом?»
19 минут назад
В Петербурге открылась посвященная «Зениту» фотовыставка: «Реализована к столетию клуба»
32 минуты назадФото
Карпин подписал бы Мбаппе, Ямаля и Кейна и считает «Спартак» и «Сельту» лучшими командами в своей карьере: «Для маленького клуба из Виго быть в пятерке 5 лет – достижение»
49 минут назад
Вернер, вероятно, перейдет в клуб МЛС зимой. Контракт форварда с «Лейпцигом» истекает в 2026-м
сегодня, 15:05
Карпин о встрече с детьми из центра «Сириус»: «Не было повода ответить «Ну и?», вопросы нормальные. Фон отличается от того, когда журналисты всякую ерунду спрашивают»
сегодня, 14:43
Люксембург – Германия. Онлайн-трансляция начнется в 22:45
сегодня, 14:39
Польша – Нидерланды. Онлайн-трансляция начнется в 22:45
сегодня, 14:39
Караваев фрагментарно приступил к тренировкам в общей группе «Зенита». Он не играл год
сегодня, 14:39
Тренер Чили о матче с Россией: «Мы хотим доминировать. Россияне сильны как команда, не хочу никого выделять»
сегодня, 14:28