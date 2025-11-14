Мбаппе забил 399-й и 400-й голы во взрослой карьере. У форварда «Реала» и Франции дубль в матче с Украиной
У Килиана Мбаппе 400 голов в профессиональной карьере.
Килиан Мбаппе забил 399-й и 400-й голы во взрослой карьере.
Форвард сборной Франции сделал дубль, забив с пенальти и с игры в матче с Украиной (4:0) в отборе на ЧМ-2026.
Килиан ранее достигал отметок в 100 и 300 голов именно в составе сборной Франции. Они были забиты в матчах против Андорры в июне 2019 года и Гибралтара в ноябре 2023 года.
С полной статистикой 26-летнего нападающего можно ознакомиться здесь.
«Спартак» убрал Станковича. Правильно?35615 голосов
Да
Нет
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер OptaJean
