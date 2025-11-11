  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Лионель Месси: «Я ушел из «Барселоны» не так, как представлял, как мечтал, проведя там всю жизнь. Осталось странное чувство, но любовь людей всегда будет со мной»
55

Лионель Месси: «Я ушел из «Барселоны» не так, как представлял, как мечтал, проведя там всю жизнь. Осталось странное чувство, но любовь людей всегда будет со мной»

Лионель Месси: я ушел из «Барселоны» не так, как мечтал.

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси признался, что его уход из «Барселоны» получился не таким, каким он себе представлял.

Воспитанник клуба ушел из «Барсы» в качестве свободного агента летом 2021 года и стал игроком «ПСЖ».

– Что вы думаете о той любви, которую испытывают к вам люди из Барселоны?

– Это невероятно. Все, что я получаю от «Барселоны», от людей, от того времени, которое мы провели вместе, всегда наполняет меня ностальгией и множеством эмоций.

Честно, я очень скучаю по всем этим моментам. Возможно, сейчас я наслаждаюсь ими даже больше, чем раньше, из-за повседневной рутины и того, что значило играть матч за матчем и думать о следующем, не имея возможности наслаждаться тем, что мы делали. Сегодня, глядя на это более спокойно и расслабленно, со стороны, спустя несколько лет, я чувствую себя гораздо лучше.

– Вы вспоминаете, что тогда происходило?

– Мне нравится вспоминать, конечно, потому что это были очень важные, значимые события. Кадры, которые запечатлели конкретные моменты, когда происходили важные события. Это очень приятные моменты, их радостно вспоминать.

– Люди ничего не забыли, это очевидно.

– Кажется, я уже говорил об этом. После ухода из «Барселоны» у меня осталось странное чувство, из-за того, как все произошло, потому что последнее время я играл без болельщиков – из-за пандемии. Проведя всю жизнь в клубе, я ушел не так, как представлял, как мечтал.

Я представлял, как уже говорил, что проведу всю карьеру в Европе, в «Барселоне», а потом, да, перееду сюда, как и сделал, потому что это был мой план, то, чего я хотел. И прощание тоже было немного странным из-за всей ситуации, из-за всего. Но, думаю, любовь болельщиков ко мне останется навсегда, из-за того, что я говорил, из-за всего, через что мы прошли.

– Это был долгий путь.

– Кажется, я играл за первую команду 16 лет, а 20 или 21 год прошел с тех пор, как я пришел в «Барселону» в возрасте 12-13 лет. Так что это долгий период, много жизненного опыта, и, конечно же, любовь людей всегда будет со мной.

– Годы идут, приходят новые игроки и новые надежды, но эта любовь, эта страсть ко всему, что ты породил во многих людях, остается. Потому что ты оставил свой след в сердцах многих людей. У некоторых даже есть твое изображение, имя, вытатуированные на теле.

– Да, так всегда происходит в футболе. Приходят новые игроки и новые люди, но история никогда не забывается, и не только моя, но и всех, кто был частью клуба. Есть несколько очень важных людей, которые внесли свой вклад и помогли клубу стать еще лучше, – сказал Месси.

«Надеюсь, я вернусь. Не только для прощания». Месси – снова на «Камп Ноу» 💔

Что «Динамо» делать с Карпиным?21470 голосов
Оставлять, дать поработатьВалерий Карпин
Увольнять сейчасСборная России по футболу
Увольнять в зимнюю паузуСпартак
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Diario Sport
logoЛионель Месси
logoБарселона
logoСборная Аргентины по футболу
logoМЛС
logoЛа Лига
logoИнтер Майами
болельщики
logoкоронавирус
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Надеюсь, я вернусь. Не только для прощания». Месси – снова на «Камп Ноу» 💔
сегодня, 05:10
«Барселона» о Месси на «Камп Ноу»: «Тебе всегда рады дома, Лео 💙❤️»
вчера, 16:34Фото
Месси приехал к «Камп Ноу» и лично попросил персонал пустить его на стадион. В «Барсе» ответили: «Лео всегда будет более чем желанным гостем»
вчера, 15:08
Месси посетил «Камп Ноу»: «Скучаю по этому месту всей душой. Надеюсь, смогу вернуться однажды, и не только чтобы попрощаться💙❤️»
вчера, 10:36Фото
Главные новости
Судьи РПЛ совершили 54 ошибки за первый круг, ВАР вмешался 72 раза. Чаще всего ошибались в пользу «Динамо», «Спартака» и «Оренбурга»
10 минут назад
Ву считает «Спартак» самым популярным клубом России: «Не знаю, почему есть какая-то дискуссия, для меня это сразу стало очевидно. Все вокруг говорят про «Спартак»
24 минуты назад
Вендел о срыве трансфера в «Ботафого»: «От меня отказались в последний момент – не может быть, что они так быстро передумали. Чтобы я ушел из «Зенита», проект должен всерьез меня убедить»
30 минут назад
Месси о ЧМ: «Не хочу стать обузой – хочу быть уверен, что буду полезен. Посмотрим, буду ли я в желаемой форме. Это важнейший турнир в футболе»
31 минуту назад
Карпин о том, будет ли Нгамале играть в «Динамо» после скандала с девушкой: «А он играет? Иногда выходит, может, так же и будет выходить. Про его отношения со мной надо у него спрашивать»
46 минут назад
Винисиус упрекнул Хейсена за длинные передачи в матче с «Райо»: «Кому это нужно?» Перед свистком вингер «Реала» сказал: «Боже мой, кажется, мы не хотим выиграть»
58 минут назад
Роналду о завершении карьеры: «Через десять лет. Шучу. Мое тело в хорошей форме, я стараюсь получать удовольствие, забивая голы. Хочу выигрывать трофеи – это моя жизнь»
сегодня, 14:46
Артем Дзюба: «Нет ЛЧ – для чего выходят по 8 латиноамериканцев в команде? У нас, если купили легионера за 5-6 млн евро, он играет всегда, молодому не дадут шанс. В Европе воспитанники играют»
сегодня, 14:33
Месси о «ПСЖ»: «Это не был кошмар, просто я не чувствовал себя хорошо, занимаясь любимым делом. Но для семьи это отличный опыт – мы наслаждались Парижем»
сегодня, 14:24
Карпин о совмещении постов в «Динамо» и сборной: «Когда я устану, вы об этом узнаете»
сегодня, 14:21
Ко всем новостям
Последние новости
Карпин не поедет на ЧМ-2026: «Не хочу. Нет времени»
1 минуту назад
Тошич про развод с первой женой: «Повлияло хорошо. Есть жены, которым пофиг на мнение мужа. Я не мог бросить карьеру и поехать куда-то просто из-за ее желания»
14 минут назад
Президент «Сьона» Константин: «У меня есть друзья в России – Жерар Депардье, например. Отношусь к россиянам с симпатией»
47 минут назад
Юрий Газинский: «При Кононове «Краснодар» начал играть в футбол, про который сейчас говорят «краснодарский стиль» – с пятками, забеганиями. Смотришь нарезки – кайф, аж глаз радуется»
сегодня, 14:52
Джейми Каррагер: «Ливерпуль» отстал от АПЛ. Лига стала мощнее физически, делается ставка на стандарты и ауты, а Слот пытается сделать команду сексуальнее»
сегодня, 14:39
«Аталанта» назначила Палладино главным тренером. Экс-форвард «Юве» работал в «Монце» и «Фиорентине»
сегодня, 14:05Фото
Генсек РФС: «РПЛ – одна из самых молодых лиг в Европе, сборная улучшает показатели. Футболом интересуется свыше 68% россиян – больше, чем в других видах спорта. Растет средняя посещаемость»
сегодня, 13:53
Газинский о критике сборной перед ЧМ-2018: «Ребятам в соцсетях писали: «Вы уроды». Любят у нас словами кидаться. До турнира нужно поддерживать, а после – делать выводы»
сегодня, 13:09
«Локомотив» показал репортаж о работе академии. Она попала в топ-100 в мире по версии CIES
сегодня, 12:50
Анчелотти о том, что Эндрик не играет в «Реале»: «Ему нужно поговорить с клубом. Он молод, это не последний чемпионат мира – может сыграть и в 2030-м, и в 2034-м, и даже в 2038-м»
сегодня, 12:22