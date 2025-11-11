Лионель Месси: «Я ушел из «Барселоны» не так, как представлял, как мечтал, проведя там всю жизнь. Осталось странное чувство, но любовь людей всегда будет со мной»

Лионель Месси: я ушел из «Барселоны» не так, как мечтал.

Нападающий «Интер Майами » и сборной Аргентины Лионель Месси признался, что его уход из «Барселоны» получился не таким, каким он себе представлял.

Воспитанник клуба ушел из «Барсы» в качестве свободного агента летом 2021 года и стал игроком «ПСЖ».

– Что вы думаете о той любви, которую испытывают к вам люди из Барселоны?

– Это невероятно. Все, что я получаю от «Барселоны», от людей, от того времени, которое мы провели вместе, всегда наполняет меня ностальгией и множеством эмоций.

Честно, я очень скучаю по всем этим моментам. Возможно, сейчас я наслаждаюсь ими даже больше, чем раньше, из-за повседневной рутины и того, что значило играть матч за матчем и думать о следующем, не имея возможности наслаждаться тем, что мы делали. Сегодня, глядя на это более спокойно и расслабленно, со стороны, спустя несколько лет, я чувствую себя гораздо лучше.

– Вы вспоминаете, что тогда происходило?

– Мне нравится вспоминать, конечно, потому что это были очень важные, значимые события. Кадры, которые запечатлели конкретные моменты, когда происходили важные события. Это очень приятные моменты, их радостно вспоминать.

– Люди ничего не забыли, это очевидно.

– Кажется, я уже говорил об этом. После ухода из «Барселоны» у меня осталось странное чувство, из-за того, как все произошло, потому что последнее время я играл без болельщиков – из-за пандемии. Проведя всю жизнь в клубе, я ушел не так, как представлял, как мечтал.

Я представлял, как уже говорил, что проведу всю карьеру в Европе, в «Барселоне», а потом, да, перееду сюда, как и сделал, потому что это был мой план, то, чего я хотел. И прощание тоже было немного странным из-за всей ситуации, из-за всего. Но, думаю, любовь болельщиков ко мне останется навсегда, из-за того, что я говорил, из-за всего, через что мы прошли.

– Это был долгий путь.

– Кажется, я играл за первую команду 16 лет, а 20 или 21 год прошел с тех пор, как я пришел в «Барселону» в возрасте 12-13 лет. Так что это долгий период, много жизненного опыта, и, конечно же, любовь людей всегда будет со мной.

– Годы идут, приходят новые игроки и новые надежды, но эта любовь, эта страсть ко всему, что ты породил во многих людях, остается. Потому что ты оставил свой след в сердцах многих людей. У некоторых даже есть твое изображение, имя, вытатуированные на теле.

– Да, так всегда происходит в футболе. Приходят новые игроки и новые люди, но история никогда не забывается, и не только моя, но и всех, кто был частью клуба. Есть несколько очень важных людей, которые внесли свой вклад и помогли клубу стать еще лучше, – сказал Месси.

