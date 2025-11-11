Генсек РФС о Fan ID на матчах сборной: «Это международное соревнование, участвуют иностранные болельщики, им оформить госуслуги сложно. Но невозможного ничего нет»
Максим Митрофанов: о Fan ID на матчах сборных я пока ничего не слышал.
Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов оценил перспективы расширении Fan ID в российском спорте и возможное внедрение паспорта болельщика на товарищеских матчах сборной России.
«Матч сборной – международное соревнование, в котором участвуют международные субъекты, иностранные болельщики, которым для попадания на матч нужно будет оформить госуслуги, что достаточно сложно. Но, в принципе, невозможного ничего нет.
Об инициативах внедрения Fan ID на матчах сборных я пока ничего не слышал. В принципе, опыт РПЛ можно использовать и на других соревнованиях, и в других видах спорта», – сказал Митрофанов.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Советский спорт»
