Генсек РФС Митрофанов: «Fan ID обеспечивает не только безопасность, но и дает возможность удобно распоряжаться билетом. Важно, чтобы клубы мотивировали карту оформлять»

Максим Митрофанов: Fan ID стимулирует клубы работать с аудиторией.

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался о работе Fan ID.

– Министр спорта Михаил Дегтярев во время презентации сказал, что история с картой болельщика будет расширяться на кубки и стадионы. Как оцените работу карты болельщика и вероятность расширения на другие соревнования?

– Это инструмент, который обеспечивает не только безопасность, но и дает болельщикам возможность достаточно удобно распоряжаться билетом.

Важно, чтобы клубы работали со своей аудиторией, мотивировали болельщиков эту карту оформлять, объединяли этот инструмент со своими программами лояльности.

В этом контексте можно привести положительные примеры «Зенита» и ЦСКА.

– Можно ли представить карту болельщика на матчах сборной или других турнирах?

– Она уже используется не только на финале Кубка России, но и на Суперкубке. РФС показывает, как нужно работать с этим инструментом.

Посещаемость финала Кубка России и Суперкубка максимальна. Свыше 50 тысяч на финале Кубка, свыше 40 – на Суперкубке. С этим инструментом точно можно и нужно работать.

Повторюсь, что это стимулирует клубы работать с их аудиторией. Чем больше клубов будет это делать, тем легче будет всем в совокупности, – сказал Максим Митрофанов.

Дегтярев о Fan ID: «Никакой отмены не будет. Решение принято в целях безопасности. Оно будет расширяться на новые матчи и кубки. Эту дискуссию можно оставить»

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: ТАСС
