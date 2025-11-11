  • Спортс
  • Генсек РФС о лимите: «Не получим ли мы эффекта, когда молодые россияне поймут – за паспорт платят? И они снизят к себе требования. Такие поколения у нас есть, имена называть не хочется»
75

Генсек РФС о лимите: «Не получим ли мы эффекта, когда молодые россияне поймут – за паспорт платят? И они снизят к себе требования. Такие поколения у нас есть, имена называть не хочется»

Максим Митрофанов: молодые россияне могут решить, что за паспорт платят.

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов не исключил, что ужесточение лимита на легионеров окажет негативное влияние на молодых игроков. 

«У нас лучший показатель с точки зрения заигранности своих игроков. Надо понять, из чьих интересов мы вводим ужесточение лимита, и не получим ли мы эффекта, когда молодые россияне понимают, что за паспорт платят.

Соответственно, они снижают к себе требования, получая необоснованную зарплату, меняют отношение к футболу и к жизни в целом. Такие поколения футболистов у нас тоже есть, имена называть не хочется.

Мы видели обратную сторону поколения, которое выросло благодаря жесткому лимиту», – сказал Митрофанов.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Советский спорт»
лимит на легионеров
logoРФС
logoМаксим Митрофанов
logoпремьер-лига Россия
logoСоветский спорт
деньги
