«Милан» хочет продлить контакт с Модричем. Клуб доволен игрой 40-летнего хавбека и восхищен его скромностью и самоотверженностью на поле

Модрич и «Милан» могут продлить контракт еще на год.

«Милан» заинтересован в продлении соглашения с полузащитником Лукой Модричем .

Хорват перешел в «Милан » летом свободным агентом после 13 лет в «Реале». Стороны заключили контракт по схеме «1+1», то есть в договоре, действующем до 30 июня, есть опция продления еще на один сезон.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, решение о продолжении сотрудничества будет принято весной, но уже сейчас «россонери» думают об активации имеющейся опции.

40-летний футболист вышел в стартовом составе во всех 11 матчах Серии А, был заменен лишь дважды и сыграл 989 минут. «Милан» доволен игрой Модрича.

Утверждается, что Лука является примером для подражания для всей команды. В клубе восхищаются его скромностью и самоотверженностью на поле, несмотря на столь успешную карьеру и солидный возраст.

Миланцы хотели отложить продление контракта с Лукой до конца сезона, чтобы понять, как игрок адаптируется к Италии, какой будет показывать уровень игры, но сейчас новая сделка для хорвата почти гарантирована.

В клубе понимают, что в случае продления контракта до лета 2027 года, даже если Модрич станет играть меньше, он будет наставником для молодых игроков, особенно для коллег по центру поля – Самуэле Риччи и Ардона Яшари .

