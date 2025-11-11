Юран готов возглавить «Спартак»: «Нужно наладить дисциплину, биться за ромб. Знаю, как добиться результата, что делать. Это было бы серьезным вызовом для меня»

Сергей Юран: я готов возглавить «Спартак».

Сергей Юран заявил, что готов работать в «Спартаке ».

Сегодня было объявлено об отставке Деяна Станковича с поста главного тренера красно-белых. Юран в конце октября тренер расторг контракт с турецким «Серик Беледиеспор».

«Я много лет проработал, опыта достаточно. Знаю, как добиться результата и что делать. Для меня было бы серьезным вызовом – возглавить «Спартак».

Хотелось бы поработать и доказать, что нужно биться за болельщика и добиваться результата. Я готов возглавить «Спартак». Нужно наладить дисциплину. Биться за ромб», – сказал 56-летний специалист.