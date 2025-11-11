  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Юран готов возглавить «Спартак»: «Нужно наладить дисциплину, биться за ромб. Знаю, как добиться результата, что делать. Это было бы серьезным вызовом для меня»
176

Юран готов возглавить «Спартак»: «Нужно наладить дисциплину, биться за ромб. Знаю, как добиться результата, что делать. Это было бы серьезным вызовом для меня»

Сергей Юран: я готов возглавить «Спартак».

Сергей Юран заявил, что готов работать в «Спартаке».

Сегодня было объявлено об отставке Деяна Станковича с поста главного тренера красно-белых. Юран в конце октября тренер расторг контракт с турецким «Серик Беледиеспор». 

«Я много лет проработал, опыта достаточно. Знаю, как добиться результата и что делать. Для меня было бы серьезным вызовом – возглавить «Спартак».

Хотелось бы поработать и доказать, что нужно биться за болельщика и добиваться результата. Я готов возглавить «Спартак». Нужно наладить дисциплину. Биться за ромб», – сказал 56-летний специалист. 

«Спартак» убрал Станковича. Правильно?10454 голоса
ДаСпартак
НетДеян Станкович
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
logoМатч ТВ
logoСергей Юран
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Быстров об отставке Станковича: «В «Спартаке» Деян однозначно провалился, заслуженное увольнение. Пускай великий и хороший тренирует где-нибудь в другом месте»
сегодня, 17:24
Деян Станкович: «Я был горд работать в «Спартаке». Что-то получилось, что-то – нет, но могу сказать точно: это главный клуб России, больше чем клуб, он навсегда в моем сердце»
сегодня, 16:53
Главные новости
Гарсия не возглавит «Спартак». Руководство не одобрило его кандидатуру («СЭ»)
12 минут назад
Сергей Юран: «Спартак» должен возглавлять российский тренер, который понимает, что это за клуб. Иностранцы по-другому все воспринимают: не получилось – давайте неустойку, я пошел»
29 минут назад
«Спартак» еще не определился с заменой Станковичу («СЭ»)
40 минут назад
Ташуев об отставке Станковича: «Спартак» – имиджевый клуб, там нет мелочей. Скандалы, конфликты – руководство наелось такой работой»
54 минуты назад
«Реал» согласился отпустить Эндрика в аренду в «Лион» до июня 2026-го без опции выкупа. Окружение бразильца ищет жилье во Франции
сегодня, 18:39
Фанаты «Сельты» называли Ямаля «рогоносцем» на матче с «Барсой» и кричали ¡Puta Barça!. Ла Лига пожаловалась в Комитет по соревнованиям
сегодня, 18:35
Карпин о невызове Мостового: «Зачем вызывать 6-го нападающего, когда будут играть 5 – чтобы он просто покатался? Не думаю, что это диковинка – увидеть Андрея на «Газпром Арене»
сегодня, 18:13
Журналист Ахмадов об отставке Станковича: «Я к этому не причастен. Результаты никого не устраивали, и поведение тоже, судя по всему. Это серьезный клуб, который следит за имиджем»
сегодня, 18:10
Мостовой об уходе Станковича: «Неважно, иностранец или россиянин возглавит «Спартак» – лишь бы футбольный человек»
сегодня, 18:01
Девять человек застали в «Барселоне» и Педри, и Хави. Сколько назовете?
сегодня, 18:00Тесты и игры
Ко всем новостям
Последние новости
Гендиректор «Ювентуса» Комолли: «Каждый день я просыпаюсь с мыслью: как сделать так, чтобы «Юве» снова начал побеждать? Я одержим победами»
1 минуту назад
Тренер «Лиона» Масиел о 2:3 с «ПСЖ»: «Лишь четверо из 59 000 человек не видели фолы, второй гол в наши ворота – скандал. Вряд ли лучшей команде Европы нужно 16 игроков и ВАР»
2 минуты назад
Карпин о матче с Перу: «Должны обыграть, но легко не будет. Добротные футболисты, хорошо технически оснащенные. Сафонов планируется в старте»
16 минут назад
Канисарес о травме Ямаля и процедуре без уведомления: «Барса» еще со времен Кройффа сводила к минимуму выступления игроков за сборные. Так ли нужна секретность и война эго?»
27 минут назад
Юрий Семин: «Если мне предложат возглавить «Спартак», я подумаю. Кто рекомендует Мостового? Он никогда не работал даже в детско-юношеском футболе»
54 минуты назад
Станкович вошел в топ-10 тренеров «Спартака» по количеству побед – 37. На одну больше, чем у Абаскаля
сегодня, 17:59
Бабаев о трансляции РПЛ: «Шла речь о привлечении еще одного федерального канала – 20-30 матчей за год, например. Хорошо, честно пообщались, но остались при тех же параметрах»
сегодня, 17:40
«Аль-Иттихад» хочет пригласить Дешама летом. Тренер покинет сборную Франции после ЧМ-2026
сегодня, 17:26
Сын Клюйверта, играющий в молодежке «Барсы», не планирует выступать за Испанию по примеру Хейсена: «Нидерланды – в моем сердце, хоть и немного чувствую себя испанцем»
сегодня, 17:17
Рафинья продолжает заниматься индивидуально. Вингер «Барсы» на завершающем этапе восстановления
сегодня, 16:37