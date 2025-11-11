Шишкин о Станковиче: «Спартак» лихорадит, с Деяном команда не увидит свет в конце тоннеля»

Роман Шишкин: со Станковичем «Спартак» не увидит свет в конце тоннеля.

Бывший футболист «Спартака» Роман Шишкин заявил, что у команды нет будущего с Деяном Станковичем.

После матча с «Ахматом» (2:1) в 15-м туре Мир РПЛ главный тренер «Спартака» вступил в перепалку с репортером «Матч ТВ» во время флеш-интервью после вопроса о судье: «Почему спрашиваете об этом, зачем провоцируете? Вы что‑то знаете о футболе, по какой схеме «Спартак» играл? Вы можете только говорить такое». Позже «Спартак» принес извинения Адаму Ахмадову.

– Что думаете о поведении Станковича?

– На мой взгляд, все достаточно просто. Он прекрасно понимает, что, скорее всего, не останется в «Спартаке». Когда произошли две такие победы, ему хочется показать свое эго. Он пытается находить конфликты и выводить людей на эмоции. Я не видел какой‑то там суперпровокации со стороны журналиста, но даже если это и была провокация, то любой профессиональный спортсмен должен с ней справляться.

Подвешенное состояние Станковича – фундамент всего происходящего. Вопрос времени, как долго он еще проработает. «Спартак » лихорадит, вместе со Станковичем команда не увидит свет в конце тоннеля, – сказал Шишкин .