Станкович ушел из «Спартака» по соглашению сторон

Деян Станкович покидает «Спартак».

Московcкий клуб объявил об отставке сербского специалиста.

«Деян Станкович покидает «Спартак» по соглашению сторон

На данный момент «Cпартак» находится на 6-м месте в турнирной таблице РПЛ, что не удовлетворяет руководство клуба. После общения со Станковичем принято решение прекратить сотрудничество по обоюдному согласию», – говорится в заявлении «Спартака».

Станкович возглавил «Спартак» перед сезоном-2024/25, в котором команда заняла 4-е место. Весной 2025 года красно-белые продлили контракт с тренером до лета 2027-го.

