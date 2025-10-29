  • Спортс
  • Бербатов о Виртце: «Фантастический игрок – он добьется успеха в «Ливерпуле», гарантирую. Говорят, он не подходит для АПЛ, но у Модрича такое же телосложение, а Лука чертов монстр»
Бербатов о Виртце: «Фантастический игрок – он добьется успеха в «Ливерпуле», гарантирую. Говорят, он не подходит для АПЛ, но у Модрича такое же телосложение, а Лука чертов монстр»

Димитар Бербатов уверен, что Флориан Виртц добьется успеха в «Ливерпуле».

Немецкий хавбек, приобретенный за 100+16 млн фунтов минувшим летом, провел девять игр за «красных» в АПЛ без результативных действий.

«Он мне нравится, это фантастический игрок. Он будет невероятен, поверьте мне. Надеюсь, он будет терпеливым. Надеюсь, рядом с ним будут хорошие люди: агент, семья, кто угодно. Надеюсь, тренер увидит его талант, как и все остальные. Уверен, что все видят его качество и дадут ему необходимое время, чтобы влиться в команду. И я гарантирую вам, он добьется успеха.

Его виденье футбола, то, как он ищет пространство, как он умеет занимать позицию, как он работает с мячом, его импровизация, чувство паса и гола... Конечно, кто-то может утверждать, что его физические данные не подходят для Премьер-лиги. Но ведь легко увидеть, что у великих игроков его позиции, например, Модрича, такое же телосложение. Модрич чертов монстр, это невероятно.

Так что дайте ему время. Думаю, он будет невероятен в «Ливерпуле», – сказал экс-нападающий «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэма» и других клубов  в подкасте Rio Ferdinand Presents.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Goal
