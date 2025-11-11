Бабаев о трансляции РПЛ: «Шла речь о привлечении еще одного федерального канала – 20-30 матчей за год, например. Хорошо, честно пообщались, но остались при тех же параметрах»

Роман Бабаев: показ РПЛ на нескольких федеральных каналах расширит аудиторию.

Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, что РПЛ рассматривала возможность трансляции матчей лиги на нескольких федеральных каналах.

Мир РПЛ и «Матч ТВ» подписали Меморандум о сотрудничестве на форуме «Россия – спортивная держава».

– В презентации программы развития РПЛ до 2030 года было указано, что охват матчей лиги на канале «Матч ТВ» составляет примерно 3 млн человек. При этом я помню слова Валерия Карпина, который говорил, что охват чемпионата России на неотраслевых федеральных телеканалах составит порядка 7 миллионов зрителей. У вас были идеи уйти на условный «Первый канал»?

– Была проведена серьезная аналитическая работа, прежде чем вступить в переговоры. Оба консультанта, не сговариваясь, обратили внимание на то, что возможное привлечение еще одного топового федерального телеканала в качестве партнера пойдет на пользу в том числе и для коллег из «Матч ТВ ». Это будет расширение аудитории. За счет этого через какой-то период времени мы получим общее увеличение наших сограждан, которые интересуются футболом. От этого «Матч ТВ» тоже выиграет.

Я считаю, что это способ, как можно попробовать выйти за аудиторию канала «Матч ТВ» и привлечь аудиторию, которая традиционно не очень активно интересуется футболом. Но это не говорит о выборе «либо-либо». Это как история «win-win» про совместную реализацию. Речь шла о небольшом количестве трансляций в течение сезона. Например, 20-30 игр за год.

– «Матч ТВ» на такое не согласился?

– Как вы видите, нет. Мы остались при тех же параметрах, при которых и были. Но я все равно считаю, хорошо, что мы честно пообщались, обратили внимание на проблемы, которые, на наш взгляд, немного тормозят общее развитие. Теперь страница перевернута. Всем участникам этого процесса необходимо сделать все возможное, чтобы реализовать намеченные цели, – сказал Бабаев .