Дзюба о «Динамо»: «Много хороших игроков, но качества игры никакого нет. Не хватает вожака, который поведет команду за собой»

Дзюба о «Динамо»: качества игры никакого нет.

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба оценил игру нынешнего «Динамо».

8 ноября «Акрон» на выезде обыграл бело-голубых со счетом 2:1 в матче Мир РПЛ .

– Какие мысли по матчу с «Динамо»?

– Великолепная победа. Молодцы.

– Без вас справились.

– А кто говорит, что без меня ничего не могут? Наоборот, сплоченнее и еще сильнее.

– Удивлены тем, как «Динамо» играло?

– Наверное, скорее да, чем нет.

– Как подведете итоги первого круга для «Акрона»?

– Удивительны были пару матчей – со «Спартаком» и «Зенитом», где мы должны были выигрывать. А матч с Нижним Новгородом, наоборот, не должны были выигрывать, и игра с «Ростовом» была больше ничейная.

Что касается встречи с «Динамо», то первый тайм плохой, второй – очень неплохой, перестали бояться и стали играть лучше. В «Динамо» много хороших футболистов, но качества игры никакого нет.

– Что скажете о «Динамо» – какого мнения о команде?

– На мой взгляд, им не хватает лидера. Вожака, который поведет команду за собой, – сказал Дзюба.