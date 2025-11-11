Карпин про игру футболистов ЦСКА за сборную перед матчем РПЛ: «За 3 дня до тура сыграть 60 минут – тренировка, считай. Они играли в Махачкале на трудном газоне – что скажете?»
Валерий Карпин высказался об игре футболистов ЦСКА в сборной.
Главный тренер сборной России Валерий Карпин считает, что у футболистов ЦСКА не возникнет проблем в матчах за национальную команду из‑за календаря Мир РПЛ.
Завтра сборная России сыграет с Перу в BetBoom товарищеском матче в Санкт‑Петербурге. 15 ноября национальная команда сыграет со сборной Чили в Сочи.
– Почему игроки ЦСКА второй сбор подряд играют именно во втором матче?
– Тур в РПЛ будет через неделю после матча. А то, что они сыграли в Махачкале на трудном газоне, говорили, что устали – что вы на это скажете?
Не вижу проблемы. За три дня до тура сыграть 60 минут – это не проблема, считайте, что это тренировка, – сказал Карпин.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
