Карпин про игру футболистов ЦСКА за сборную перед матчем РПЛ: «За 3 дня до тура сыграть 60 минут – тренировка, считай. Они играли в Махачкале на трудном газоне – что скажете?»

Валерий Карпин высказался об игре футболистов ЦСКА в сборной.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин считает, что у футболистов ЦСКА не возникнет проблем в матчах за национальную команду из‑за календаря Мир РПЛ .

Завтра сборная России сыграет с Перу в BetBoom товарищеском матче в Санкт‑Петербурге. 15 ноября национальная команда сыграет со сборной Чили в Сочи.

– Почему игроки ЦСКА второй сбор подряд играют именно во втором матче?

– Тур в РПЛ будет через неделю после матча. А то, что они сыграли в Махачкале на трудном газоне, говорили, что устали – что вы на это скажете?

Не вижу проблемы. За три дня до тура сыграть 60 минут – это не проблема, считайте, что это тренировка, – сказал Карпин.