Анчелотти о «Милане»: «Они могут выиграть скудетто. Модрич – отличное приобретение, один из лучших полузащитников в 40 лет»

Карло Анчелотти: Модрич – отличный трансфер, «Милан» может выиграть скудетто.

Карло Анчелотти считает, что «Милан» с Лукой Модричем в составе может выиграть Серию А в этом сезоне.

«Лука Модрич меня не удивляет, он ни разу не пропустил тренировку в «Реале». Модрич обладает конституцией, генетикой, серьезностью, опытом и характером, которые позволяют ему в 40 лет быть одним из лучших полузащитников.

«Милан» сделал отличное приобретение, подписав Модрича, но Аллегри дает команде значительное усиление, и это было очевидно с самого начала. Он не из тех, кто изобретает, и именно поэтому он отличный тренер.

«Милан » может выиграть скудетто. Тот факт, что у них нет Лиги чемпионов, безусловно, является преимуществом», – сказал бывший главный тренер «Милана» и «Реала», ныне возглавляющий сборную Бразилии.