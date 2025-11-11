Ловчев об отставке Станковича: «Спартак» как игрушка, нельзя каждые полгода менять тренеров. Бесков, Симонян и Качалин не стали бы великими, если бы им работать не давали»

Евгений Ловчев: «Спартак» как игрушка, нельзя каждые полгода менять тренеров.

Евгений Ловчев не поддержал решение «Спартака» уволить Деяна Станковича .

Серб покинул пост главного тренера красно-белых по соглашению сторон.

– Результатов нет, «Спартак» как игрушка, уже столько тренеров поменяли! Кто‑то приглашает этих тренеров, а мы их практически не знаем, а потом как только пару‑тройку игр проиграют – до свидания. Нужно находиться внутри, чтобы понимать, что чего и почему.

Думаю, руководство все равно с ним какой‑то разговор имеет, а учитывая, какой он возбужденный, наверное, что‑то сказал и разошлись.

– Вы поддерживаете это решение?

– Я не поддерживаю это решение. Считаю, что тренеру нужно хотя бы год давать работать. Если бы в наше время не давали работать Бескову , Симоняну и Качалину, они бы не стали великими тренерами, потому что нельзя каждые полгода менять тренеров, – сказал бывший футболист «Спартака ».